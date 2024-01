Confira o horóscopo dos anjos e gratidão pelo amor, sucesso e prosperidade nesta terça, 2 de janeiro.

Áries

Arcanjo Orifiel

A decisão que você tomou faz você se sentir sozinho e desamparado, mas é preciso passar por esse momento para aprender a valorizar o que você tem. Invoque Orifiel para ajudá-lo a suportar esse fardo e aprender com essa experiência.

Touro

Arcanjo Sabrael

Foi o orgulho que fez você tomar uma decisão errada. Supere essa situação e siga em frente para que a prosperidade chegue até você. Sabrael é o anjo que estará com você para que você siga em frente e busque o perdão.

Gêmeos

Arcanjo Simiel

Aproveite melhor o seu tempo, procure a família e faça com que eles sintam que são a coisa mais importante da sua vida, que atrai alegria e boas energias. O anjo Simiel te abençoa e te ilumina para que promova a unidade, a harmonia e a paz.

Câncer

Arcanjo Zafkiel

Seja grato por aqueles dias difíceis e difíceis que você passou, você aprende com eles e se prepara para ser uma pessoa melhor. Zafkiel é um anjo poderoso que estará ao seu lado para que você possa curar as feridas do seu coração.

Leão

Arcanjo Sariel

Se você quer construir um novo futuro, é preciso abrir o coração e a mente à energia positiva do amor e da amizade. Invoque Sariel para guiá-lo no caminho da generosidade e da bondade.

Virgem

Arcanjo Fanuel

Não deixe que os obstáculos o impeçam de seguir o caminho que deseja para o seu futuro. Eles estão lá para que você possa aprender a vida. Fanuel é o anjo que te abençoa e guia com sua energia para atingir seus objetivos.

Libra

Arcanjo Sachiel

É preciso ser forte para renascer no amor e na generosidade. Todos esperam o melhor de você, então mostre que você tem força para seguir em frente. Invoque o anjo Sachiel para iluminá-lo com sua luz divina

Escorpião

Arcanjo Muriel

Não permita que o orgulho mude o seu coração generoso e o encha de ódio e ressentimento. Peça a presença do anjo Muriel para te curar e te libertar desses sentimentos ruins

Sagitário

Arcanjo Suriel

Não deixe de lutar pelos seus sonhos. Encha-se de força e vontade para tomar as decisões certas. Invoque o anjo Suriel para estar ao seu lado e ilumine o seu caminho com sua luz divina.

Capricórnio

Arcanjo Zacariel

Você nem sempre pode ser forte, mas pode superar todos os obstáculos no seu caminho. Reserve algum tempo para refletir e decidir. O anjo Zachariel estará ao seu lado para ajudar a curar o seu coração.

Aquário

Arcanjo Admael

Se fecharem as portas para você, deve ser forte o suficiente para fazê-los abri-las. Seja firme e determinado a dar o passo. Invoque o anjo Admael que te ilumina com sua luz divina e te conduz amorosamente pela mão pelo caminho certo.

Peixes

Arcanjo Zadkiel

A vida te deu o teste para saber quem está ao seu lado nos momentos difíceis, você deveria agradecer. Peça ao anjo Zadkiel para ajudá-lo a ser gentil com seus vizinhos.

Com informações do site Nueva Mujer