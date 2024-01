Diga adeus a eles: 5 tipos de sapatos que não estarão mais na moda em 2024

Os sapatos é a grande fraqueza das mulheres. Um bom par sempre ocupa os espaços mais importantes do nosso guarda-roupa. Seu poder é tal que pode ajudar a dar elegância ou arruinar por completo todo um look.

Assim como já foram reveladas quais serão as peças de roupa e até mesmo a maquiagem que serão tendência neste ano, especialistas em moda já anunciaram quais serão os estilos de sapatos que irão dominar o 2024 e quais serão um completo não. Então prepare um espaço no seu guarda-roupa, pois com certeza você não deixará de usar esses calçados.

A moda está em constante evolução e transformação, é por isso que diferentes tendências são retomadas ou esquecidas, dependendo de vários fatores, como o social e até mesmo as estações do ano. Sem dúvida, essa mudança tem levado designers e marcas famosas de moda a elevarem sua criatividade e nos apresentarem algumas das propostas mais bonitas e arrojadas ao longo do tempo.

Se você é amante de sapatos e deseja conhecer aqueles que não estarão mais na moda em 2024, aqui deixamos uma lista dos que serão completamente fora de moda e quais os substituirão.

Sapatos que deixarão de ser tendência em 2024

Não se preocupe, esse guia não te incentiva a se livrar do par que você já tem, apenas faz parte de uma recomendação para que você leve em consideração em sua próxima compra para usá-los com alguma de suas roupas favoritas ou até mesmo desenterrar aqueles que você tinha deixado esquecidos.

Um enfático ‘não’: sapatos transparentes

Os sapatos transparentes deixarão de ser usados em 2024, mas, em troca, o par que os substituirá será o calçado prateado, que será usado para projetar exclusividade e sofisticação. Não tenha medo de usá-los no estilo que mais lhe convier.

Guarde suas sandálias caranguejeiras

As sandálias caranguejeiras dirão adeus em 2024, dando lugar às sandálias de pulseira, que trarão elegância ao seu visual com um toque sensual. Este tipo de calçado também inclui as rasteirinhas, que substituirão as sandálias ‘dad’.

Adeus, botas de hipismo

Esse talvez não seja um adeus, mas um ‘até breve’ às botas equestres. Pelo menos por um tempo, elas serão substituídas pelas botas biker motociclista, com um ar muito mais rebelde.

Despedimos os mocassins track

A moda vintage está ganhando cada vez mais popularidade, mas chegou a hora de nos despedirmos dos mocassins track, para dar lugar a um calçado muito mais minimalista com sua versão 'normcore' que trará uma estética de luxo silencioso. Que elegância!

Até logo sapatos sem salto

Despedimo-nos dos sapatos sem salto, para dar maior destaque aos modelos Mary Jane, sua versão plana adicionará muita elegância a qualquer um dos seus looks.