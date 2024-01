Carolina Herrera: o visual que nenhuma mulher de 40 anos deve usar em 2024, pois faz parecer “ridícula” e “sem classe”

A renomada empresária de moda, Carolina Herrera, fundou sua própria empresa em 1981 nos Estados Unidos e desde então se tornou uma guru internacional de bom estilo e sinônimo de elegância para todas as pessoas que seguem seus conselhos.

Carolina Herrera e o visual que nenhuma mulher deve usar em 2024

Recentemente, Carolina Herrera voltou a posicionar seu nome nas tendências globais por algumas declarações polêmicas que causaram alvoroço em centenas de internautas. A empresária venezuelana sempre foi considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo e é uma fonte de inspiração para aqueles que desejam seguir o bom gosto e a elegância. Alguns de seus conselhos mais populares são: "nada envelhece mais uma mulher do que se vestir de jovem" ou "se algo não te agrada, tire o único poder que ele tem: sua atenção".

Carolina Herrera é muito conhecida por saber que "a elegância não é apenas beleza, é também a forma de pensar, a forma de se mover", que "o acessório invisível para qualquer roupa é um perfume" ou que "a moda é para agradar aos olhos; as formas e proporções são para o intelecto". Da mesma forma, seus conselhos e conhecimentos de beleza e moda são seguidos por milhares de mulheres que procuram ter uma aura de elegância e sutileza.

Carolina Herrera Getty imágenes (Gilbert Carrasquillo/GC Images)

"Apenas as mulheres sem classe mantêm o cabelo comprido após os quarenta anos"

É por isso que a designer ousou dizer que mulheres com mais de 30 anos devem parar de usar biquínis, jeans e minissaias, o que causou alvoroço nas redes sociais.

"Apenas as mulheres sem classe mantêm o cabelo comprido após os quarenta", revelou de forma contundente.

"Carolina, amiga, só as mulheres sem classe dizem a outras mulheres como diabos devem usar o cabelo", escreveu uma mulher no Twitter. "Aqui, por exemplo, um beijo para Carolina Herrera", afirmou outra.

“Carolina Herrera disse algo sobre cabelo comprido. Tenho 53 anos e uso meu cabelo do jeito que eu quero: preso ou solto, com boina, com chapéu ou até mesmo com uma piñata na cabeça se eu quiser. A classe não está no cabelo, está no que o cabelo esconde.”