As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira terça do ano, 2 de janeiro.

Sagitário

A Rainha de Espadas

O tarot recomenda que no início do novo ano você tenha muito cuidado com as opiniões que expressa, pois pode causar um problema que prejudica a equipe. Você tem uma liderança que exerce com muita precisão, então tem que aplicar isso com quem está acima da equipe. Fique calmo e controlado. Você tem que parar de pensar no passado. Isso não permite que você avance no nível emocional e quem quer se aproximar evita porque você está preso nisso.

Capricórnio

O Nove de Paus

Não é o melhor começo porque há coisas para colocar em ordem no trabalho porque se não o fizer tudo pode complicar-se. Você é uma pessoa inteligente, que sabe que organização é o mais importante para construir negócios, então tenha paciência e muita disciplina para sair dessa situação. O tarot diz que você também deve virar a página e começar de novo. Não vale a pena voltar para alguém que não te valoriza como você é.

Aquário

O Cavaleiro de Ouros

É uma semana em que você deve descansar bem e aproveitar para refletir sobre algumas decisões que deverá tomar nos próximos dias, como avaliar uma proposta de trabalho que seja muito boa e que você estará profissionalmente fazendo o que realmente gostam e são apaixonados. O tarot lhe diz que é hora de pensar em se estabilizar com aquela pessoa especial que apareceu na sua vida e que te faz feliz. Assuma a responsabilidade pela convivência que lhes correrá muito bem. Nesta fase deve haver equilíbrio, sacrifícios, compreensão e muito amor de ambos os lados.

Peixe

O Sete de Ouros

2024 está carregado de muito trabalho para os nativos deste signo, e também é promissor porque será o início de novos negócios que lhes trarão benefícios muito bons para os próximos meses. Alguns projetos familiares também iniciam uma fase de consolidação. O tarot fala de solidez e força com o parceiro, da superação de obstáculos e do triunfo do amor. Finalmente eles estarão juntos para constituir sua própria família.

Com informações do site Nueva Mujer