As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira terça do ano, 2 de janeiro.

Leão

O Valete de Copas

O passado já passou, como diz a canção, e foi tudo muito conturbado e conflituoso devido à má gestão nos negócios, mas a partir deste ano terá em suas mãos a responsabilidade de conduzir outros projetos que começam com muita energia positiva. Você tem a experiência do passado, sabe o que fazer para não cometer os mesmos erros, então siga em frente. Se estiver solteira, prepare-se porque esta semana alguém baterá às portas do seu coração. Não recuse essa nova oportunidade e deixe de lado os preconceitos.

Virgem

Temperança

Você sempre foi claro sobre os objetivos que deseja alcançar e isso lhe dá uma vantagem sobre os demais, por isso nesta semana de início de ano você deve dar o seu melhor para mostrar do que é capaz. Você se sairá muito bem porque se preparou para enfrentar muitos desafios. O tarot diz que você deve manter a calma e ser paciente com seu parceiro e sua família. Não é fácil para nenhum de nós assumir que existem diferenças. Chegam a um ponto em que têm que tomar uma decisão: ou guardam o que têm ou cada um segue o seu caminho.

Libra

O Ás de Ouros

2024 é o ano para receber todas as recompensas de todo o esforço que você vem construindo há meses. O dinheiro vai fluir e com ele você deve estar atento para economizar e investir em outros negócios que lhe permitam crescer. Você está em uma fase muito boa. O tarot também informa que você conhece inesperadamente alguém do passado que vem lhe dizer o que sente por você e pedir uma chance. É hora de dizer sim a essa nova etapa. As estrelas estão a seu favor.

Escorpião

O Rei de Copas

A chave para fazer os negócios fluirem e gerar as finanças que você espera é o trabalho em equipe. Aproveite que todos chegam motivados com o início do ano, encha-os de energia positiva e ajude-os a compreender que os obstáculos os fazem crescer. O tarot te diz que alguém entra na sua vida neste momento e vem com tudo para te conquistar. Bonito, galante, educado e muito formal. Você não conseguirá escapar de seus encantos, então a solidão será deixada de lado.

Com informações do site Nueva Mujer