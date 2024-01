As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira terça do ano, 2 de janeiro,

Áries

O Cinco de Espadas

Será uma semana para termos muita cautela com os negócios. Se você tem dinheiro para investir, não faça isso agora. Espere mais alguns dias e pense no que você deve fazer. Seja paciente e monte suas estratégias. Lembre-se de que sua intuição é a melhor para tomar as decisões corretas. Você tem a responsabilidade de realizar os negócios que foram colocados em suas mãos. Todo mundo confia em você. A carta avisa que a distância desempenhou um papel importante no seu relacionamento que acabou se desfazendo e que o afetou muito emocionalmente. Não se preocupe, em breve você sairá dessa situação.

Touro

O Rei de Espadas

Tenha muito cuidado ao fazer julgamentos sem primeiro observar com muita atenção o que está acontecendo. Você é responsável neste momento por garantir que o ambiente de trabalho melhore e que os negócios possam começar. Não foi um bom ano, mas esta semana que se inicia deverá ser crucial para corrigir erros e direcionar todos para um único objetivo, a produção. A carta avisa que você precisa parar de ser tão dominante com seu parceiro, pois isso pode levar ao rompimento. Vocês se apoiam e não é justo viver nesta desconfiança perene.

Gêmeos

A Rainha de Copas

Você tem aquele dom de liderança que lhe permitirá esta semana aplicá-lo para organizar seu trabalho para tirar o melhor proveito dele e fazer com que suas finanças cresçam ainda mais. Você tem pela frente o desafio de concluir a carreira que optou, então este ano não há desculpa e volte aos estudos. A carta diz que a pessoa que se tornou sua amiga, hoje quer algo mais do que isso. Não perca esta oportunidade de vivenciar novamente o amor incondicional que vem do mais profundo do coração.

Câncer

Roda da fortuna

Você deve ter em mente que as mudanças que estão ocorrendo em sua vida agora são necessárias para que você siga em frente. Não tema o que está por vir, pelo contrário, encha-se de forças para caminhar em direção à conquista dos seus objetivos. Dê o salto para poder enfrentar todos os desafios que surgirem em seu caminho. A carta diz que você não pode viver preso ao passado. Você é um ser maravilhoso que merece alguém que o ame pelo que você é e este ano é seu para alcançar tudo o que deseja no nível emocional.

Com informações do site Nueva Mujer