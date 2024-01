A técnica com a qual as mulheres rejuvenescem em minutos e sem dor

As mulheres sempre estão atualizadas com novas técnicas de beleza para nos rejuvenescer, por isso não é surpreendente que os fios tensores sejam populares.

Há quase uma década, eles têm sido discutidos pelos especialistas em cuidados faciais, mas em 2023 eles se estabeleceram como uma verdadeira alternativa estética com bons resultados.

O que são os fios tensores?

De acordo com o Infosalus, os fios tensores são um procedimento que proporciona "um efeito de tensão e lifting não cirúrgico com resultados duradouros, sem os riscos e a recuperação prolongada associados à cirurgia", em entrevista com Cristina de las Heras, especialista em Medicina Estética da Clínica Dermatológica Internacional (CDI) e do Hospital Ruber Internacional.

Esses fios são feitos de ácido polilático ou polidioxanona, que são inseridos sob a pele por meio de pequenas incisões, sendo biocompatíveis e também degradáveis. "Eles atuam como suporte estrutural para tensionar e levantar a pele, proporcionando um efeito lifting instantâneo e restaurando a firmeza facial perdida devido ao envelhecimento", disse a especialista.

O procedimento consiste em inserir os fios com uma cânula e, a partir daí, levantar os tecidos que estavam flácidos, produzindo um efeito de tensão em áreas como as bochechas, o pescoço e a mandíbula.

Em paralelo, "estimula-se a geração de colágeno, uma proteína chave para manter a elasticidade e firmeza da pele", o que melhora gradualmente a textura e a qualidade da pele. "Os efeitos são visíveis imediatamente após o procedimento, oferecendo uma aparência rejuvenescida e mais firme", acrescenta.

Para realizar os fios tensores, é necessário consultar um especialista, que fará um diagnóstico prévio do tipo de pele, fisionomia e necessidades específicas, pois pode ser necessário um tratamento complementar. Isso não substitui outros métodos de autocuidado, como uma rotina adequada de cuidados com a pele, e é importante considerar que não funciona da mesma forma para todos.