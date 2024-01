A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta da Sacerdotisa

A maturidade deve ser o que floresce em sua vida agora. Assuma suas experiencias e ocupe o lugar de mais sábio, pois não é o momento de continuar com brincadeiras que não levam a lugar nenhum.

Capricórnio – Carta da Torre

Compreenda que o que é apenas de aparência não dura uma vida toda. É possível que você mude de ideia quanto a hábitos, pessoas e valores para ir em busca de um caminho novo que é mais compatível com a sua energia.

Aquário – Carta do Enforcado

Você será colocado no centro de decisões importantes, inclusive na vida amorosa. Não adianta tentar esquivar, será o momento de fazer a vida se movimentar ou sair perdendo.

Peixes - Carta da Morte

Depois de toda morte, existe o renascimento. É importante deixar que aquilo que não serve mais mingue para voltar a estar feliz com sua essência e vida.