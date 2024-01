A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta da Lua

Cuidado com excesso de fantasia, mas saiba se aproveitar da originalidade e criatividade para se destacar e alcançar os objetivos. Não se deixe iludir por triângulos amorosos.

Virgem – Carta da Morte

As coisas devem mudar e podem até voltar para a estaca zero. É importante se movimentar, mas não ficar andando em círculos. Tenha sabedoria e estratégia.

Libra – Carta da Estrela

Momento de que pode ser muito importante em sua vida e é preciso mediar as coisas com consciência para que elas se perpetuem. Seja sábio e esqueça os impulsos destrutivos.

Escorpião – Carta do Carro

A justiça chegará rápida e forte em sua vida. Tome cuidado com as ações para plantar e colher o melhor. O esforço é o que trará reconhecimento.