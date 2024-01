A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries – carta do Juízo Final

Um segredo pode ser descoberto ou a verdade é revelada sobre alguém próximo. Saiba como agir e evite fechar a sua mente para apenas julgar.

Touro – Carta do Sol

A solidão pode ser o futuro de quem não sabe promover o afeto e os sentimentos reais. Dedique mais tempo ao presente e não se sinta mais tão inseguro sobre o campo emocional.

Gêmeos – Carta do Diabo

Não exagere mais e seja mais consciente das suas ações, pois não saber a medida e ignorar a própria responsabilidade pode trazer problemas importantes. É hora de ser mais maduro.

Câncer – Carta do Mago

Deixe a vida e as ideias ficarem no lugar por mais tempo, pois alguém o ajudará a ver com mais clareza ou atingir um objetivo importante. Use a intuição para encontrar respostas.