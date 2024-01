A primeira chuva de meteoros de 2024 vem carregada de boas notícias para estes 4 signos

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Aproveite esta primeira semana do ano para agradecer por tudo o que foi concedido em 2023 e também pelo que não teve, pois a partir disso você obteve boas lições que serão úteis para trabalhar com afinco nas metas de 2024. Uma vez feito isso, as questões relacionadas ao dinheiro começarão a se resolver uma a uma, deixando uma paz que você abraçará e valorizará, pois esteve envolvida em muita turbulência nos últimos meses.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Chegará alguém novo ao seu local de trabalho que poderá te intimidar, pois você pensará que ele pode tirar seu emprego e desestabilizá-la, mas o que realmente acontecerá é que ele se tornará seu grande aliado, com quem você construirá uma boa relação e ambos produzirão muito. Juntos, trabalharão para um bem comum. Essa colaboração fortalecerá você e pode até proporcionar visibilidade com pessoas importantes, aquelas que tomam decisões, o que pode influenciar sua remuneração.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Você conhecerá o amor da sua vida. Se estiver solteira, ler isso é simplesmente mágico, pois é algo que você espera há algum tempo. No entanto, será necessário renunciar a alguns aspectos de sua vida atual, sem comprometer sua integridade como mulher. Se já estiver em um relacionamento, essa pessoa chegará para fazer você questionar quão sólida é sua relação e se realmente sente algo forte o suficiente para planejar uma vida juntos. Terá que meditar bem antes de tomar decisões.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma mulher em quem você confia muito proporá fazer um negócio entre vocês duas. Não subestime a proposta por medo de perder o pouco que tem. Você pode fazer ambas as coisas ao mesmo tempo e, gradualmente, se desvencilhar daquilo a que está agarrada hoje. Ela pensa em você como a primeira opção porque sabe que você é uma mulher responsável, persistente, resiliente e muito motivada, os “ingredientes” perfeitos para entrar no mundo do empreendedorismo.

Com informações do site Nueva Mujer