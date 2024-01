5 chás afrodisíacos para reacender a paixão no casal e nunca ser infiel

Se não quiser experimentar medicamentos ou terapia de casal ainda, você pode contar com estas infusões afrodisíacas para despertar a paixão na cama.

É importante que você continue trabalhando para descobrir os motivos que causaram esse afastamento no relacionamento e que ambos se esforcem para se recuperar, passando momentos juntos muito divertidos.

Infusões afrodisíacas para reacender a paixão em casal

Casca de laranja

Aproveite o delicioso cheiro deste cítrico fervendo um litro de água por vinte minutos com as cascas de duas laranjas e um limão. Adicione a planta lúpulo e deixe ferver por três minutos. Desligue o fogo e misture com um pouco de mel.

Essas infusões irão ajudá-lo a se aproximar dele (Foto: Unsplash)

Damiana

De acordo com as crenças populares, a damiana ajuda a tornar os relacionamentos muito mais prazerosos e duradouros. É muito fácil de preparar, basta colocar água para ferver e adicionar uma colher de chá dessa erva. Recomendamos beber no máximo três xícaras no dia em que deseja o encontro sexual.

Aveia

Se o seu problema é a falta de energia, a aveia está entre as infusões afrodisíacas para reacender a paixão em casal. Basta ferver um litro de água e adicionar duas colheres de aveia e 100 gramas de passas. Deixe ferver por 45 minutos e depois adicione mel a gosto. Uma vez frio, adicione o suco de dois limões.

As infusões são muito benéficas para a saúde geral, incluindo a saúde sexual (Freepik)

Hortelã

De acordo com o Clarín, esta erva tem várias propriedades medicinais, incluindo despertar o desejo sexual com seu cheiro. Faça uma infusão de folhas de hortelã quando a água estiver fervendo e beba em temperatura ambiente. Além disso, você pode aplicar óleo essencial de hortelã na pele para se tornar irresistível para seus parceiros.

Ginseng

Por último, você deve saber que o ginseng é conhecido em suas diferentes apresentações por seus efeitos sobre a libido. Utilizado para tratar a impotência, estimular a excitação e aumentar a testosterona, o ginseng é um afrodisíaco natural perfeito para um chá.