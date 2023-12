Por que escolher a cor da roupa íntima no Ano Novo e o que significa cada uma?

Subir na cadeira para conseguir o amor da sua vida, arrumar as malas para viajar, segurar dinheiro nas mãos, colocar sete grãos de arroz com sete desejos no perfume que você usa são alguns dos rituais que todos nós em algum momento praticamos quando recebemos o Ano Novo.

Mas existe um que é infalível e que faz com que todas corramos de última hora para buscar esse detalhe que nos trará prosperidade, amor e abundância. Trata-se da roupa íntima que, de acordo com a tradição, dependendo da cor, tem um significado e um propósito específico.

Tradição sem história?

De acordo com o jornal ‘La República’, não há uma informação oficial sobre essa prática, mas acredita-se que sua origem seja na Europa ou Ásia.

Na Europa, é bastante comum a tradição de usar roupas íntimas vermelhas na última noite do ano.

Quanto ao continente asiático, acredita-se que pode ser o local de origem dessa tradição devido à crença de que, ao estar em contato direto com o corpo, as roupas íntimas podem transmitir de forma ideal as energias positivas e canalizar os desejos. Com o passar do tempo, essa prática se espalhou por todo o mundo.

Uma cor, um desejo específico

A verdade é que esta é uma tradição já enraizada em vários países em que em cada Ano Novo se usa roupa íntima de uma cor, dependendo dos objetivos que se quer alcançar.

Aqui explicamos o que significa cada cor para que decida o que quer para 2024: