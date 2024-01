Os melhores perfumes com incenso para mulheres sofisticadas

Perfumes com notas de incenso Perfumes com notas de incenso (Imagen de Mary Markevich en Freepik)

Os perfumes têm diferentes nuances em suas notas para capturar as personalidades e gostos de cada pessoa. Ao escolher um perfume, é importante saber as notas que o compõem, para ter certeza de que gostaremos em nossa pele.

No caso das amantes de essências quentes e perceptíveis sem sobrecarregar, que também são excelentes para a temporada de inverno, destacam-se os perfumes âmbar, amadeirados e intensos, que os tornam muito potentes, mas também sensuais e elegantes.

Aqueles que têm incenso em especial proporcionam um aroma único que chamará a atenção de todos.

A seguir, oferecemos uma lista com algumas das melhores fragrâncias com incenso entre suas notas.

Ebène Fumé Eau de Parfum de Tom Ford

Trata-se de uma fragrância amadeirada, quente, opulenta e sensual que oferece uma sensação de calma absoluta e promove a relaxação dos sentidos. Tem um bônus, pois também é uma fragrância unissex de aroma mítico, com nuances defumadas e elegantes notas de cisto e rosa. Em suas notas de saída, encontra-se a mistura de incenso e pau-santo, combinados com a intensidade da violeta e o picante da pimenta preta. Enquanto o coração, o couro, o ládano e o papiro o tornem uma essência muito sofisticada.

Gold Incense de Carolina Herrera

Outra fragrância unissex que tem muito caráter. Combina sete notas olfativas para tornar este um produto único e irresistível. O aroma de incenso se funde com a madeira de cedro e o ládano para resultar em uma mistura intensa e intoxicante, que é seguida pela calêndula junto com o cítrico da bergamota.

Memori Encens Lumière de Kenzo

Pertencente à família âmbar floral, essa fragrância revela aromas místicos e majestosos. O Japão imperial é representado em sua essência através da seda e do couro desgastado, e são adicionadas notas defumadas de incenso, que combinam com a doçura floral da frésia e a calidez do açafrão.