Estes são os signos do zodíaco encontrarão um novo amor em 2024

Os signos de Touro, Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário serão os sortudos apaixonados em 2024.

Touro

Neste novo ano, para as pessos deste signo, a rotina e o compartilhamento constante com alguém muito próximo farão ter um novo olhar. Despertando uma paixão, um desejo, um amor e uma ternura. A paquera será protagonista no primeiro trimestre do ano. É fundamental que desde o início sejam estabelecidos os limites e seja indicado o que estão dispostos a negociar e o que não estão.

Gêmeos

As pessoas deste signo já aprenderam o suficiente com suas experiências amorosas anteriores. A solidão não será mais sua melhor opção e sairão em busca de um companheiro. O ideal é que não caiam nos aplicativos de namoro, mas sim nos mais tradicionais. O amor cheguerá mais cedo ou mais tarde, possivelmente ainda no primeiro semestre.

Leão

Será um ano um tanto complicado em termos amorosos, pois embora já tenha uma pessoa ao seu lado, não é realmente sua alma gêmea, onde o relacionamento possívelmente começará a se deteriorar rapidamente para finalmente terminá-lo e se aventurar com sua nova “cara-metade”.

Sagitário

Um amor do passado voltará para abalar o presente deste signo, mas nada será como antes, e sim melhor, já que ambos aprenderam com seus erros e estão dispostas a fazer sacrifícios. A comunicação e a confiança serão grandemente fortalecidas e permitirão que isto perdure por muitos anos.

Aquário

As estratégias de sedução darão frutos. Aos poucos conquistarão o coração de uma pessoa ferida e com a confiança abalada. Com isso, mostrando o verdadeiro significado do amor, então se permitirão conhecer cada vez mais. Será fundamental valorizar todas as ações, por menores que sejam.

Com informações da revista Nueva Mujer