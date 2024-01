As 8 franjas que serão tendência em 2024: qual delas combina mais com você?

Qual franja combina mais com você e como usá-la? Qual franja combina mais com você e como usá-la? (Foto: Pinterest)

A franja é um recurso clássico que nunca sai de moda. Serve para enquadrar o rosto, equilibrar as características e realçar o olhar. O melhor é que se adapta a cada rosto e a cada tipo de cabelo, o que garante que você sempre poderá adicionar uma ao seu corte de cabelo com um resultado favorável.

Quem fica melhor com franja? Em rostos redondos e quadrados, o mais aconselhável é uma franja que deixe a testa à mostra o máximo possível para estilizar.

Em rostos alongados, o interessante é compensar com uma franja, quanto mais longa e cheia, melhor, para equilibrar essa verticalidade. E o mesmo pode ser aplicado a tipos de cabelo e texturas.

Franja longa

Fica ótimo em rostos ovais e alongados porque ajuda a equilibrar os traços: encurta o comprimento vertical e disfarça a testa larga. Também é favorável para rostos triangulares, pois dá volume na altura da testa e em rostos arredondados, fica melhor com um corte reto para endurecer as características. É perfeito para cabelos lisos e também pode ser usado em cabelos cacheados, como uma peça única, sem camadas.

Franja curta

É um tipo de franja ousada e moderna, com um toque pin up, se o visual acompanhar. Ficará bem em você tanto se tiver o rosto ovalado ou alongado, como se tiver uma testa larga. No entanto, não recomendamos se tiver cabelo cacheado, pois fica muito descontrolado.

Franja lateral

As franjas laterais também são muito versáteis. São perfeitas para rostos quadrados, pois suavizam os traços, e também ficam bem em rostos redondos, pois adicionam assimetria ao oval facial e alongam ao mostrar a testa. Também fica bem em rostos alongados, pois equilibra os traços. É um corte ideal para adicionar textura e volume aos cabelos finos.

Franja aberta

O corte de franja cortina é ideal para rostos redondos e quadrados, pois permite alongar o formato do rosto. Além disso, é uma franja que fica bem em rostos alongados, desde que o corte não seja muito longo e reto, assim como em rostos triangulares, pois dá volume na altura da testa. Para os rostos em formato de coração, a franja cortina é ideal para desviar a atenção do queixo e equilibrar o peso das características faciais. Quanto ao tipo de cabelo, a franja aberta é perfeita para cabelos lisos e ondulados.

Franja desfiada

É ideal para rostos quadrados porque suaviza as características. Melhor ainda, se for leve e tocar os cílios. Se for um pouco mais cheio, ficará bem em rostos alongados. Além disso, a franja desfiada fica melhor em cabelos lisos e com um pouco de textura.

Franja assimétrica

Este tipo de franja é caracterizado por ter mechas desiguais que dão um ar mais descontraído ao corte de cabelo. Dependendo da forma e do comprimento, eles ficam bem em diferentes tipos de rosto. Por exemplo, as franjas laterais e as franjas curtas estilo baby bang são perfeitas para rostos redondos; as franjas desfiadas combinam melhor com rostos quadrados e as franjas longas com rostos alongados. Quanto ao tipo de cabelo, é nos cabelos lisos que o acabamento desigual deste estilo é melhor percebido.

Franja desfiada

Trata-se de um tipo de franja que é cortada desfiando as pontas para deixá-las mais leves e com um estilo mais leve e fresco. Isso permite um acabamento com movimento ideal para cortes de cabelo modernos, como o pixie. Geralmente, é cortada com os lados mais longos e a parte central mais curta. A versão mais leve é ideal para rostos redondos e quadrados, embora também fique bem em rostos alongados.

Franja cacheada

A franja em cabelos cacheados com volume próprio é cortada em uma única peça para controlá-la melhor. Além disso, segue as mesmas regras que os outros tipos de franja. Assim, quando estamos diante de um rosto redondo, o interessante é reduzir o volume nas laterais e adicioná-lo na parte de cima, com uma franja leve que deixe a testa à mostra. No caso de rostos alongados, o volume nas laterais combinado com uma franja inteira será a melhor opção.