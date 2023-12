Será a mais elegante de 2024: a saia que reinará nas ruas no próximo ano

As especialistas em moda já nos adiantaram quais serão as tendências que reinarão em 2024. Entre elas, as transparências, que há algum tempo vêm capturando a atenção de diferentes mulheres, que nos ensinaram a usá-las com elegância, desafiando completamente o discurso de Carolina Herrera contra elas.

Durante todo o ano de 2023, as transparências têm sido parte do guarda-roupa de várias mulheres, mas as saias têm ganhado popularidade e força. Isso é atribuído à própria Miuccia Prada, que é a neta mais jovem de Mario Prada, fundador da famosa casa de moda italiana.

Tendência 2024: é assim que você pode usar saia transparente com elegância Pexels (Pexels)

Desde que fizeram parte das coleções da designer italiana na primavera/verão 2023, as amantes da moda transformaram essas saias nas mais buscadas, mudando completamente o conceito que, durante muito tempo, imperou de que deveríamos cobrir nossa roupa íntima ou pelo menos essas áreas, promovendo um novo discurso e uma tendência completamente diferente.

Quais são as saias que estarão em tendência em 2024?

No próximo 2024, os especialistas em moda preveem que entre as peças favoritas das mulheres, estarão as saias de transparências, aquelas que Miuccia Prada popularizou a tal ponto que outros famosos designers as incluíram em suas coleções, como Dolce & Gabbana, Etro e Gucci.

Além disso, terá sua própria exposição pela mão do Museu Yves Saint Laurent de Paris, que será chamada de 'O poder dos materiais'.

No entanto, a simples ideia de usar uma peça tão ousada pode ser desafiadora para algumas mulheres que talvez sintam que é muito reveladora. O que poucos sabem é que não se trata apenas de explorar a sensualidade, mas também a elegância e a segurança de quem as usa. Aventure-se a usá-las e verá que são muito mais versáteis do que parecem.

Funciona como uma resposta à tendência de lingerie exposta, uma nova forma de mostrar seus atributos, mas com aquele toque que equilibra o sexy com a sofisticação.

Como usar saias transparentes?

A tendência de saia transparente, além disso, faz parte de um decreto para convidar as mulheres a afirmarem que seu corpo é delas e a pararem de sexualizá-lo, assim você pode se juntar a ela e explorar um novo estilo para este 2024.

O blazer como seu melhor companheiro

Se você está procurando dar um toque formal ao seu visual, não tenha medo de adicionar um blazer, crie looks monocromáticos, se você está buscando essa atmosfera, adicione sapatos de bico fino e uma blusa à qual você pode adicionar um colar e uma bolsa pequena.

Dê um toque à sua camisa branca

A camisa branca se tornou um dos destaques deste ano, não apenas pela sua comodidade, mas também pela facilidade de combiná-la, tanto que é uma boa opção se você usá-la em tamanho oversized com uma saia transparente.

O toque brilhante

As saias transparentes não são apenas de tule, existem em diferentes cores e formas, podem ser na versão midi, com aplicações brilhantes, opte por uma delas para alguma das suas festas e seja a protagonista da noite.

Olá primavera!

Combine sua saia com cores brilhantes e outras texturas, você dará um toque divertido ao seu visual e somado à alegria da primavera.