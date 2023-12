Ritual das 7 sementes que irá explodir sua sorte no dinheiro este 2024

Um novo ano e uma nova oportunidade para começar, renovar, analisar e refletir, e o melhor que pode acontecer é que tudo esteja acompanhado de prosperidade e abundância, então fazer um ritual para atrair isso nunca é demais. O Feng Shui oferece várias alternativas e uma delas é o das sete sementes.

De acordo com esta filosofia milenar, as sementes ou grãos estão relacionados com a prosperidade econômica, a riqueza. Além disso, cada um possui sua própria importância, que ao se combinarem, potencializam as virtudes e, é claro, que tudo de bom chegue neste 2024.

Para realizar este ritual, será necessário buscar específicamente cada grão, pois eles possuem propriedades em diferentes aspectos, como energia, fertilidade, prosperidade e amor. Portanto, tenha à mão: grão-de-bico, feijão, lentilha, arroz, sementes de girassol, milho e trigo.

O grão-de-bico representa o ciclo da vida e a abundância; o feijão, a renovação e o renascimento; as lentilhas, fertilidade e riqueza; o arroz, a imortalidade e a fertilidade; a semente de girassol, o amor e a admiração; o milho, sabedoria e saúde; e o trigo, a abundância e a renovação.

Ritual com lentilhas para atrair amor e dinheiro (Foto: Reprodução/Getty Images)

Uma vez que você tenha todos eles, é primordial que todos pesem o mesmo, podem ser os gramas que desejar, mas devem ser os mesmos. Além disso, você precisará de sete folhas de louro frescas ou secas, notas em circulação, um frasco grande de vidro transparente e um incenso de tangerina ou canela.

O que vais fazer? Será simples, você vai pegar todos os grãos e colocá-los no recipiente, intercalando notas e folhas de louro. Enquanto faz isto, o incenso deve estar aceso para ativar as energias positivas no local. Você também deve pedir ao cosmos tudo o que precisa e deseja para o próximo ano. Faça isso de forma positiva para atrair tudo que deseja.

Quando terminar, sele o frasco e coloque-o em um local seguro e fresco, onde permanecerá durante todo o ano. Nos últimos dias de 2024, você deverá repetir o procedimento para renovar os grãos.

Outra forma de fazer este ritual é purificar os grãos e cozinhá-los. Uma vez prontos, decora-se em um prato branco, que seja chamativo e atraente, para então comê-lo, enquanto você ingere os grãos, você deve visualizar cada um dos objetivos a serem alcançados no próximo ano.

Também é possível usar as sementes separadamente. Por exemplo, em um pequeno baú, coloca-se os grãos de lentilha, que devem ser selecionados cuidadosamente, em seguida, colocam-se as metas escritas em papel acompanhadas de canela em pau, que é um poderoso ímã de energia positiva.

Em seguida, feche o baú e o coloque em um lugar especial da casa, onde ninguém o toque. O mais importante de tudo isso é ter muita fé e sempre pensar positivamente, confiando que tudo será concedido.