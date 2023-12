Principais benefícios do alongamento antes de exercícios físicos

Você é daqueles que encara o alongamento como um incômodo antes da atividade física? Descubra neste artigo por que esse pequeno sacrifício pode ser a chave para evitar lesões e melhorar seu desempenho esportivo.

Prevenção de lesões: um minuto de alongamento, muitos benefícios

Se você costuma esperar ansiosamente por aquela partida de futebol com os amigos ou qualquer outra atividade física, saiba que dedicar alguns minutos ao alongamento pode ser a diferença entre um momento de lazer e possíveis danos físicos. Hetty Lobo, professora do curso de Educação Física do CEUB (Centro Universitário de Brasília), destaca a importância do alongamento para a prevenção de lesões nas articulações e ligamentos.

Lobo enfatiza que muitas pessoas subestimam a necessidade de alongamento, mas esse hábito é benéfico cruciais, especialmente em termos de flexibilidade. Com o passar dos anos, perdemos naturalmente essa flexibilidade, o que pode aumentar o risco de lesões. Portanto, investir alguns minutos em alongamentos simples pode ser um passo significativo para manter a flexibilidade ao longo da vida.

Antes e depois: o segredo para um corpo mais forte e flexível

Se trocar rapidamente após o exercício e ir direto para a confraternização com os amigos parece tentador, saiba que dedicar alguns minutos para o alongamento pode trazer benefícios significativos para o seu dia a dia. Hetty Lobo destaca a importância de realizar alongamentos tanto antes quanto após a prática esportiva.

Segundo ela, essa prática não só traz benefícios para o corpo, mas também alivia dores e contribui para o fortalecimento muscular. Atividades como o pilates, que se concentram no fortalecimento muscular, podem ser complementadas com o hábito regular de alongamento.

Ressalva para atletas de alto rendimento

Embora o alongamento seja essencial para a maioria das pessoas, atletas de alto rendimento devem considerar uma abordagem diferenciada. Um estudo realizado pela Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, sugere que alongamentos estáticos devem ser realizados apenas após o exercício. Contudo, é importante notar que não houve desenvolvimentos significativos sobre esse assunto desde o estudo publicado em 2008.

Priorize o alongamento para uma vida ativa e saudável

Em resumo, o alongamento não deve ser negligenciado em sua rotina de exercícios. Seja para prevenir lesões, promover flexibilidade ou melhorar o desempenho esportivo, dedicar alguns minutos a essa prática simples pode fazer toda a diferença em sua jornada de autocuidado.

