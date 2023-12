Praga brilha de forma diferente neste final de ano sem fogos de artifício

A cidade de Praga, famosa por seus encantadores recantos, decidiu abrir mão dos tradicionais fogos de artifício neste dia 31 de dezembro, priorizando a tranquilidade das aves aquáticas que descansam junto ao rio Moldava durante a hibernação nesta época.

Por outro lado, as autoridades relatam que tem sido muito comum encontrar cisnes e gaivotas feridas a cada ano, ao colidirem com cabos na tentativa de fugir desses artefatos explosivos.

A última celebração da capital checa com pirotecnia foi em 2019, antes da pandemia. No entanto, anos depois, foi restringido em algumas áreas o uso desses elementos e há quatro anos foi declarado que as festas de Natal e a celebração do Ano Novo seriam realizadas sem esses explosivos e inclusive as autoridades criaram a campanha “Este ano sem fogos de artifício”, dizendo não aos fogos de artifício pelo quarto ano consecutivo.

As autoridades, conscientes dos incidentes com aves assustadas por fogos de artifício em anos anteriores, tomaram a iniciativa de uma celebração mais amigável com a fauna. Lembremos que limitar o uso de pirotecnia protege as aves e outros animais da angústia e possíveis lesões causadas pelo barulho e pelas luzes dos fogos de artifício.

Além disso, contribui para a preservação da vida selvagem, especialmente em áreas onde as aves e outros animais habitam ou migram.

Vamos celebrar juntos um começo de ano cheio de respeito e alegria. Descubra a beleza de Praga de uma maneira mais harmoniosa!