Os 3 signos que expandem a consciência em 2024

As energias que movem 2024 para alguns signos do zodíaco, prometem expandir a consciência e trazer revelações importantes.

Confira quais são:

Câncer

Existe uma energia complexa, mas também muito bonita em 2024. As aprendizagens emocionais e de consciência serão profundas, o motivando a crescer e buscar mais luz para expandir. Quem se escondia, encontrará mais coragem para se mostrar e entregar sua essência ao mundo. O ritmo pode ser difícil de acompanhar no começo, mas logo o presente começará a movimentar mais seus pensamentos do que o passado.

Leão

A energia de 2024 o motiva a plantar aquilo que deseja colher, sem se limitar e buscando novos horizontes. As possibilidades são vistas com otimismo e a sorte está ao favor, o que deixará a curiosidade respaldada e confiança para se expandir. A comemoração virá a cada etapa avançada.

Aquário

Esse é um ano forte e que trará a construção de novas estruturas, abrindo a mente sobre o que serve ou não serve mais. A vontade de iniciar o novo e questionar alguns caminhos será intensa, o que irá gerar iniciativas e movimentos importantes na vida. As camadas são mais profundas e muitos aspectos internos também serão descobertos.