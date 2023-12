Louis Vuitton na liderança: presentes exclusivos das filhas de Georgina e Ronaldo

Em janeiro de 2023, a família mudou-se para Riad para ficar perto do artilheiro em sua bem-sucedida aventura na Liga Saudita Pro e neste dezembro estão aproveitando o período de festas juntos.

Exibindo os presentes

Gio, como o goleador carinhosamente o chama, gosta de se gabar de sua família e de cada momento que compartilham em sua conta do Instagram com seus mais de 54 milhões de seguidores, e este Natal não foi exceção.

Louis Vuitton na liderança: os presentes exclusivos para os pequenos de Georgina e Ronaldo Georgina exibiu os presentes na noite de Natal (Instagram: @georginagio)

A influenciadora publicou em seu story uma imagem em que se pode ver a árvore de Natal repleta de presentes, e mais tarde, o conteúdo surpreendente de alguns deles.

As menores da casa foram as mais “sortudas” da noite. Além de receberem brinquedos como bonecas e jogos para qualquer menina da sua idade, Eva, Alana e Bella Esmeralda também receberam um presente de luxo, nada mais, nada menos que uma bolsa Louis Vuitton.

As mini carteiras são do modelo Alma BB, que tem um preço de 1.500 euros no site oficial da marca, e se algo a caracteriza, além de sua estampa, é seu tamanho pequeno, relatou o portal Semana.

Então, Papai Noel caprichou ao presentear as filhas de Georgina com uma peça digna de coleção.

A verdade é que o Natal deste casal esbanjou luxo e glamour, não apenas com os presentes das meninas, mas também com os dias de férias que ambos passaram na Jordânia em uma viagem muito romântica onde visitaram Petra, uma das sete maravilhas do mundo.

