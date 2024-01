Feng Shui: as cores que você deve evitar no Ano Novo para não atrair má sorte para 2024 El Feng Shui asevera que trae mala suerte (Freepik)

As cores têm um significado específico e estão cercadas por uma energia particular, por isso o Feng Shui recomenda aproveitar sua boa vibração para atrair bem-estar e abundância com riqueza, ou, caso contrário, afastar a inveja, a má sorte e a tristeza. Basta conhecer as recomendações dessa antiga filosofia oriental para encontrar o equilíbrio correto.

Feng Shui e Ano Novo: cores que não devem ser usadas por seu poder de atrair má sorte

Existem cores adequadas ou pouco recomendáveis para receber o Ano Novo, já que se trata de um dia especial para fechar ciclos e dar espaço para novas aventuras, planos e experiências. Portanto, algumas tonalidades devem ser evitadas no fim do ano, pois atraem má sorte.

Roxo: uma das cores proibidas para o Ano Novo é o roxo, pois está fortemente relacionado à arrogância. O Feng Shui considera essa tonalidade como uma cor que, durante o final do ano, não permite o fluxo adequado de energia.

Feng Shui: cores que não devem ser usadas no Ano Novo pois atraem energias negativas

Azul escuro: embora em seu tom tradicional seja sinônimo de paz e tranquilidade, é preciso evitar o restante dos azuis, especialmente os muito chamativos ou brilhantes, no Ano Novo. O azul escuro está associado à tristeza e má sorte.

Preto: é um tom clássico e elegante, mas o final do ano é uma celebração alegre e cheia de vida, então o preto não é muito recomendado, pois está associado a sentimentos e energias negativas.

Verde escuro: assim como acontece com o azul, o verde tem nuances; em geral significa vida, sentimento, natureza e florescimento, mas um verde escuro é associado à falta de vitalidade e energia estagnada.