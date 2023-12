Essa é a cor que sua carteira e bolsa devem ter para que você tenha dinheiro sobrando em 2024, segundo o Feng Shui

Estas são as dicas dos especialistas Estas são as dicas dos especialistas (Freepik)

A abundância se manifesta de muitas maneiras, inclusive com a cor que sua carteira deve ter, de acordo com os princípios do Feng Shui.

Estes são detalhes que não podem ser ignorados, já que de acordo com esta filosofia chinesa, tanto as cores, formas, texturas e localização influenciam na boa harmonia dos nossos espaços, impactando em como nos sentimos bem.

De acordo com o que foi mencionado por ‘Glamour’, é fundamental que a carteira seja em tons como o vermelho, azul, verde ou branco, os quais são ideais para atrair a abundância, de acordo com o que prega o Feng Shui.

Então, agora você sabe que não deve apenas seguir as tendências ou o que suas influenciadoras favoritas usam, você deve levar isso em consideração para ser próspera. No entanto, esse não é o único conselho oferecido pelos especialistas nessa área, pois há outras coisas que você também deveria considerar.

Sua bolsa deve ter apenas alguns tons específicos, de acordo com o Feng Shui (Freepik)

Por exemplo, a bolsa sempre deve estar completamente limpa e não apresentar nenhuma ruptura. Carregar ou ter em casa objetos em mau estado só atrai a pobreza e impede a chegada de coisas melhores, além de ser indicativo de dependência emocional em relação a eles.

Faça revisões constantes para garantir que só leva o que é indispensável e não acumule. Deixe fora o lixo ou o que esteja ocupando espaço para que os nossos canais de abundância não fiquem bloqueados e o dinheiro flua.

Da mesma forma, eles recomendam que ao receber moedas ou notas, nos certifiquemos de guardá-las corretamente na carteira ou porta-moedas e não deixá-las espalhadas por toda a carteira. É uma dica até para economizar tempo.