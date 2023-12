Cortes de cabelo de comprimento médio em camadas: 3 opções para 2024

Se podemos prever com autoridade que algo se tornará tendência em 2024 são os cortes de cabelo médio em camadas.

Assim afirmam os especialistas, garantindo que os comprimentos midi voltarão a ser uma tendência entre as mulheres que buscam conforto, principalmente porque esse efeito em camadas proporciona muito movimento, volume e combina perfeitamente com todos os tipos de rosto.

Cortes de cabelo em camadas de comprimento médio

Long bob

De acordo com especialistas, os cortes em camadas são caracterizados por manter o comprimento que você já tem, mas com camadas na área do meio até as pontas para dar movimento e na área frontal para enquadrar o rosto.

Fica fabuloso misturado com o long bob, que se estende além do queixo, mas sem ultrapassar as clavículas. Seu ponto distintivo são as camadas que o tornam muito original e estiloso. Se você fizer em diferentes alturas, poderá brincar com a assimetria e obter ótimos resultados.

Bixie

Entre os cortes de cabelo de comprimento médio em camadas de 2024, também temos esse híbrido entre o bob em camadas e um pixie, mas não acaba sendo o segundo devido à sua dimensão. É muito mais longo e o usual é adicionar uma franja, de acordo com o formato do nosso rosto, para elevar o estilo e a sofisticação.

É prático e ao mesmo tempo arriscado, perfeito para aquelas que estão buscando fazer uma mudança radical, pois estão entediadas de sempre parecerem iguais.

Mullet

Como bem sabe, as camadas escalonadas são perfeitas para enquadrar o rosto em cabelos médios. Permitem realçar os traços faciais que mais gostamos e não é necessário ter muito cabelo para que fiquem bem. Só precisamos adicionar uma franja e pareceremos umas garotas rebeldes, como nossas estrelas favoritas dos anos 1970 e 1980.