7 cortes de cabelo que rejuvenescem as mulheres e serão tendência em 2024

7 cortes de cabelo que rejuvenescem as mulheres e que serão tendência em 2024 7 cortes de cabelo que rejuvenescem as mulheres e que serão tendência em 2024 (Foto: Pinterest)

Não há mulher que não queira uma mudança de visual para parecer diferente neste 2024. Seja procurando um estilo mais longo ou querendo ter o cabelo muito curto, essas ideias quebram paradigmas e a farão parecer fabulosa.

Essa lista de sete cortes de cabelo são a tendência deste 2024 para rejuvenescer o seu rosto e parecer radiante e fresca.

Corte borboleta

Trata-se de um corte em camadas na parte da frente que suavemente emolduram o rosto. Além disso, ele se adapta a muitos estilos e comprimentos de cabelo, pois você pode pedir ao seu cabeleireiro camadas mais longas e sutis, várias camadas curtas ou um estilo mais emplumado e chique.

Corte de lobo

Para as almas mais rebeldes, este corte de cabelo é a escolha perfeita. Com mil e uma camadas desfiadas e um toque bagunçado, podemos dizer que é um estilo com muito volume na parte de cima e pouca densidade a partir da nuca.

Franjas de cílios

As franjas de cabelo de 2024 serão mais longas do que nunca. Embora este ano tenha dominado a tendência das franjas cortina, nos próximos meses veremos opções mais retas e onduladas que caem logo abaixo da sobrancelha para realçar os olhos. Esse tipo de franja também se adapta a qualquer comprimento e textura de cabelo, então não importa se o seu cabelo é longo, curto, liso ou cacheado, será o complemento perfeito para adicionar personalidade ao seu visual.

Lob desarrumado

Com ou sem franja, é um corte de cabelo que segue as diretrizes do corte bob, apenas com um comprimento que chega logo acima dos ombros e com uma aparência levemente bagunçada que é naturalmente atraente.

Clavicut

Trata-se de um corte na altura das clavículas e pode ser usado tanto em camadas suaves quanto com bordas mais desfiadas, sem adicionar muita textura. É o equilíbrio perfeito entre o clássico e o moderno, então ouse exibir um cabelo que destile elegância em cada movimento.

Mixie

Este corte de cabelo é a combinação audaciosa de um pixie e um mullet descontraído. Curto na parte da frente, mas com um pouco mais de comprimento na área de trás. É elegante e rebelde ao mesmo tempo.

Bob até o queixo

Outro corte de cabelo curto para 2024 é o clássico e adorado bob, mas respeitando o comprimento até o queixo. Este visual é limpo, alegre e ao mesmo tempo elegante, pois o comprimento oferece flexibilidade, permitindo que seja usado liso ou com cachos para um acabamento mais romântico e divertido.