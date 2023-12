5 ideias de unhas pretas para as festas de fim de ano: você terá as mãos mais sofisticadas

As unhas negras são infalíveis para mostrar mãos elegantes em qualquer ocasião. Seja um evento especial ou a temporada de dezembro, os designs nessa cor sempre parecem muito sofisticados.

Por isso, a manicure escura é uma opção muito acertada para complementar looks impactantes de qualquer cor para as festas de fim de ano, se você é uma mulher distinta, moderna e segura.

Designs de unhas pretas para usar nas festas de fim de ano

No entanto, se você não tem ideia do que fazer, compilamos cinco designs para te inspirar antes da sua última visita à manicure em 2023. Eles deixarão suas mãos bonitas e impecáveis.

Francesa preta e dourada

Não há uma combinação mais clássica para a véspera de Ano Novo do que preto e dourado, e uma maneira distinta de levá-la para suas unhas é com uma versão moderna da manicure francesa como esta.

Esmalte preto é uma fórmula infalível para exibir mãos elegantes em qualquer evento | (Usuario/Instagram)

Brilho desigual

As amantes do glitter podem apostar nesta divertida ideia de manicure mismatched em preto com brilhos que mistura vários desenhos - desde a francesinha até formas abstratas - e estiliza as mãos.

Pretas com flocos de ouro

Um design super elegante, versátil e em tendência este ano é este design totalmente preto salpicado com pedaços de foil dourado ou folha de ouro, que traz um luxo do qual todos falarão.

Brilho concentrado

Se você está procurando uma ideia de unhas pretas bonitas que você pode fazer em casa, esta é ideal. Você só precisa pintar uma base nude. Em seguida, cole um par de fitas dos lados para formar uma faixa.

Depois de concluir esta etapa, cubra o espaço sem fita adesiva com esmalte preto comum. Assim que estiver seco, aplique outra camada com glitter ou esmalte com brilho. Depois, basta remover as fitas adesivas e pronto.

Glitter ombré

O ombré glitter em preto é uma manicure muito refinada para festas, pois combina sobriedade e brilho. Existem muitas variações, mas uma muito bonita é esta com brilhos de purpurina prata.