2024 é um ano ‘de energia poderosa’, de acordo com a numerologia

A incerteza do que virá no próximo ano está sempre presente no mundo. Estamos constantemente buscando o significado de cada coisa em nossas vidas, a importância e a transcendência de eventos históricos que ocorreram no passado e que repercutem no presente.

Desde o pessoal até o que nos rodeia na sociedade, a numerologia nos dá algumas respostas.

De acordo com especialistas, a numerologia é um sistema que utiliza os números para compreender e analisar as energias e características de uma pessoa, uma comunidade, até mesmo um país.

De acordo com a numerologia, a soma de 2024 resulta no número 8. O que significa esse número para o mundo? A matemática diz que será um ano poderoso e aqui explicamos:

Por que o ano de 2024 é um ano de ‘energia poderosa’?

Na numerologia, os números são decompostos até se chegar a um único dígito. Se falarmos sobre a composição do ano 2024, temos 4 dígitos com energias diferentes e com seu próprio significado e carga energética, que juntos geram um ano muito poderoso.

Número 2

Está relacionado com a colaboração, a diplomacia e a harmonia, o que faz pensar que no próximo ano as relações desempenharão um papel fundamental na vida diária.

Número 4

Adiciona solidez aos fundamentos, à disciplina e ao trabalho árduo. Permite construir estruturas mais sólidas para alcançar metas muito mais elevadas.

O dilema está na soma

Se combinarmos o 20 e o 24, obtemos o número 44 que, na numerologia, é considerado um número mestre de longo alcance, associado à construção de uma realidade sólida e à manifestação de sonhos em grande escala.

Mas se somarmos os dígitos do 2024, o resultado é 8, um número que possui energia poderosa.

O número 8 está relacionado com a abundância, o sucesso material e a manifestação de metas a longo prazo.

"O número 8 é um número simbólico com um significado profundo. Considera-se que representa abundância, equilíbrio e harmonia. Essas qualidades estão relacionadas à prosperidade financeira, ao sucesso e à prosperidade em geral. Em muitas culturas, o número 8 é uma representação da imortalidade."

Para os numerólogos, o ano de 2024 significa uma nova oportunidade de criar ambientes baseados em relações solidárias, deixando para trás o egoísmo e mantendo laços saudáveis.