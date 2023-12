O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Cansaço

Momento de contar com a ajuda e apoio das pessoas para não consumir ao cansaço. Lembre-se que a vida é sobre ter parcerias e sentir seguro para ser quem é, enfrentar novos desafios e superar as dificuldades antigas.

Capricórnio – Carta do Experimentar

Momento de não se importar mais com as relações que só acontecem por conveniência. É importante experimentar mais da vida e do mundo com simplicidade, verdade e dedicação ao que importa de verdade.

Aquário – Carta do Relâmpago

Momento de permitir que algumas certezas caiam por terra, algumas estruturas se rompam. A partir disso, nascerá o espaço para criar algo novo e descobrir uma luz importante que estava escondida dentro de você.

Peixes – Carta Dos Amantes

Momento de contemplar a vida, o amor e o desejo com calma. Levando em conta que essas reflexões trarão respostas muito importantes para o presente e futuro, por mais que ainda toquem o passado.