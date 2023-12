Cortes de cabelo que te fazem parecer sexy e jovem de acordo com o Feng Shui: são tendências 2024

Os cortes de cabelo têm influência na sua vida e na energia que você projeta para os outros, por isso estes são os recomendados pelo Feng Shui se você quer parecer sexy e jovem.

Elegância, beleza, amor próprio e autocuidado são características que refletem o seu penteado, portanto, não pode passar despercebida a sua escolha de visual para 2024.

Cortes de cabelo que te fazem parecer atraente, de acordo com o Feng Shui

Corte bob

É o estilo curto mais sofisticado e versátil de todos, que também se encaixa perfeitamente em todos os tipos de rosto. De acordo com as crenças desta filosofia chinesa, reflete inteligência, independência e liberdade. Está associado a mulheres que não têm medo de quebrar o molde e viver de acordo com seus princípios e não os da sociedade. Você aumentará seu efeito sedutor se adicionar camadas naturais e pontas desfiadas.

Camadas XL

Um cabelo longo e em camadas não só parece muito bonito e na moda, mas também reflete força, feminilidade, sensualidade e coragem, de acordo com o Feng Shui. A chave é cuidar bem dela e fazer com que as camadas tenham volume para que o penteado fique com movimento e vida. Parece melhor em cabelos ondulados e cacheados, enquanto para os lisos é melhor um desfiado com queda tipo cascata.

Long bob ou clavícula

Denominado de duas maneiras pelos especialistas, é um dos cortes de cabelo que te faz parecer atraente, de acordo com o Feng Shui. Dizem que representa mulheres que buscam conforto e ao mesmo tempo têm uma alma nobre e jovem. Nossa recomendação é que você o combine com uma franja aberta no estilo cortina, com camadas suaves que lhe dêem movimento, dimensão e personalidade.