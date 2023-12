8 dicas de unhas decoradas nos pés para você apostar em 2024

Às vésperas do ano novo, a busca por uma aparência impecável inclui os pés, e a escolha certa de nail art pode fazer toda a diferença. Optar por algo elegante, bonito e especial não precisa ser um desafio. Vamos explorar inspirações que prometem o visual perfeito para a ocasião.

1 - Lilás brilhante nas unhas dos pés

Amantes da praticidade têm motivos para comemorar, pois o lilás se revela como a escolha ideal para uma nail art fácil e visualmente agradável. A designer de unhas Renata Oliveira sugere uma sequência simples: aplicar base fortalecedora, esmalte colorido, glitter e, por fim, o perolado. O resultado? Pés deslumbrantes.

2 - Esmaltação romântica: rosa delicado nos pés

Para as mulheres apaixonadas pelo rosa, chegou a hora de incorporar a cor nos pés. A técnica envolve aplicar o esmalte em todas as unhas, exceto nos dedões. Em seguida, adiciona-se o branco nesses dedos, criando desenhos de quadriculado e corações com a ajuda de um pincel. O toque final? Contornar e preencher os desenhos para um resultado romântico e delicado.

3 - Esmaltação clássica: francesinha e brilho

Não há como resistir ao encanto das unhas brilhantes com francesinhas, uma combinação que conquista qualquer pessoa em busca de um visual delicado. A técnica envolve aplicar glitter nos dedões e esmalte branco nas demais unhas. Após a secagem, utiliza-se um aplicador na horizontal para criar a francesinha. O toap coat entra em cena para finalizar o look.

4 - Nail Art criativa: mix de cores nos pés

Equilibrar criatividade e elegância é o efeito obtido ao misturar cores na nail art. A sugestão da designer é escolher uma combinação que agrade, respeitando uma ordem harmônica, esperar secar e desbordar as cores. A distribuição pode seguir uma transição da mais clara para a mais escura, garantindo um visual único e estiloso.

5 - Esmaltação sofisticada: vinho nos pés

Clássicos são atemporais, e o vermelho nas unhas é prova disso. Um tom mais fechado, como o vinho apresentado, confere um visual sofisticado. Simples, elegante e sempre na moda, esta escolha é perfeita para quem busca um toque de refinamento nos pés.

6 - Toque floral nas unhas dos pés

As amantes de flores na esmaltação podem ousar com uma flor desenhada no dedão, utilizando um pincel para criar o design. Nas demais unhas, a aplicação da mesma cor do desenho proporciona uma combinação charmosa e equilibrada.

7 - Nail Art moderna: duas cores nos pés

Quem aprecia uma nail art elegante e moderna encontra na esmaltação de duas cores uma excelente opção. A proposta consiste em utilizar um esmalte nos dedos indicador e médio, enquanto o restante recebe outra cor. Uma maneira simples de adicionar um toque contemporâneo aos pés.

8 - Esmalte cintilante para brilhar no ano novo

O ano novo pede por cintilância, intensidade e brilho. Nada melhor do que uma esmaltação focada nisso. A profissional sugere aplicar a cor de fundo e, em seguida, o esmalte cintilante com pequenos fragmentos para refletir a luz. O resultado é um brilho sutil e elegante, perfeito para celebrar a virada do ano.