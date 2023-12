Você vai cheirar a luxo! Este perfume será o ‘mimo’ de Ano Novo pela elegância de sua essência e de seu frasco

Os perfumes são a cereja do bolo de um bom look, são o acessório invisível que qualquer mulher usa a seu favor para se tornar inesquecível. Esta é a mesma razão pela qual eles se tornaram os protagonistas de qualquer nécessaire, os favoritos usados para seduzir.

Poucos conhecem o poder de um perfume, que bem utilizado, pode ajudar a se impregnar na memória de uma pessoa, tem a capacidade de seduzir, provocar e até mesmo evocar elegância e existe um que cativa desde sua forma peculiar, e claro, o aroma que combina o floral com o cítrico.

A famosa marca de joias espanhola, Tous, acaba de lançar uma nova fragrância há apenas alguns meses, na qual combina sua especialidade, que são esses acessórios luxuosos, com o mundo dos aromas, para criar um perfume que está se tornando um dos mais procurados para presentear.

Em alguns pontos de venda, já está com metade do preço, então procure bem, pois sua popularidade é tanta que talvez acabe logo. Nada como misturar a beleza de uma joia com a delicadeza de uma fragrância.

A marca espanhola Tous acaba de lançar uma nova fragrância que faz parte da sua linha ‘LoveMe’, chamada ‘Emerald Elixir’, um perfume que foi considerado pela ELLE como um híbrido entre joalharia, a indústria dos aromas e até mesmo a moda.

Criado pelo perfumista Dominique Ropion, trata-se de uma fragrância que presta homenagem ao luxo e sofisticação, é um convite para desfrutar da vida e ver seu lado mais divertido, ao mesmo tempo em que mostra seu lado irresistível, é viciante, alegre e entusiasmado.

O frasco possui uma particularidade, e é que a Tous fez uma homenagem ao seu ponto forte, que são as joias, e as misturou com a indústria perfumista para criar um frasco que homenageia a esmeralda, e bem, poderia ser pendurado em seu pescoço e ficaria igualmente lindo.

Categorizado como um fetiche, um tributo à opulência, este perfume é um dos mais procurados e cobiçados pelos amantes da indústria devido ao seu design peculiar.

Qual é o aroma de ‘Emerald Elixir’ da Tous?

Por último, mas não menos importante, 'Emerald Elixir' da Tous, não apenas irá te encantar pelos olhos, mas também pelo seu cheiro, que combina uma mistura cítrica e floral, plasmando nele o néctar de pera verde, grapefruit e laranja doce, gerando uma essência oriental floral e gourmand, isso somado aos aromas de jasmim solar e violeta em pó, o doce cheiro de baunilha caramelizada, patchouli da Indonésia e pequenas notas de cistus e almíscar.