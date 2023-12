Você tem uma dessas? Veja se a moeda Olímpica de 1 real vale mesmo R$ 20 mil

As Moedas Olímpicas, feitas em comemoração as Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro em 2016, despertou o interesse de diversas pessoas por colecionar moedas.

Na época esses itens eram até comuns de serem encontrados, mas quem foi visionário entendeu que, em um futuro não tão distante, essas moedas poderiam se transformar em verdadeiras raridades.

Hoje em dia, é praticamente impossível encontrar estas moedas em circulação, sendo necessário fazer uma busca na internet atrás de colecionadores dispostos a vendê-las.

Mas caso você tenha algumas dessas em casa e está pensando em desfazer da sua coleção, preste bem atenção neste texto, pois alguns destes itens são extremamente valiosos.

Uma das moedas mais raras não somente das Olimpíadas, mas entre todas do Real, é a moeda comemorativa do Atletismo Paralímpico.

Segundo texto do UOL, o item pode chegar em até R$ 20 mil, mas para isso, além de ser uma moeda das Olimpíadas, é necessário que ela seja uma bifacial, ou seja, possua os dois lados iguais.

Veja o desenho da moeda:

Moedas Olímpicas

Esta e outras moedas Olímpicas foram lançadas pelo Banco Central no final de 2014. Contudo, uma das moedas mais raras foi distribuída em 2012, quando o Brasil recebeu a bandeira olímpica após os Jogos de Londres. Ao todo foram feitas 16 modelos de moedas de R$ 1.

Com 20 milhões de cada modelo colocados em circulação, o UOL explica que moedas lançadas antes do 1º e 2º lotes, em 2014, são mais valorizadas pois são mais difíceis de achar.

