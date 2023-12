Tomar tequila, cerveja ou vodka é possível sem sofrer de ressaca

Nos últimos 15 dias do ano, as vendas de bebidas alcoólicas disparam e apesar de a etiqueta ter a frase “beba com moderação”, poucas pessoas a seguem à risca.

Para aquelas pessoas que são de ‘carreira longa’, costuma ser complicado estabelecer limites e o problema chega depois, quando a ressaca invade o corpo que pede recuperar a energia perdida. A ciência agora está a serviço da festa e aqui trazemos algumas dicas para que você possa beber sem ficar de ressaca.

Uma das principais recomendações é a mais simples: se beber, não dirija. Dezembro também é caracterizado como o mês com mais acidentes de carro no ano, pois os efeitos do álcool afetam pessoas que não souberam se controlar.

Outra opção é que você procure um motorista designado de confiança para te levar para sua casa sem correr nenhum risco. Para isso, existem também várias opções de táxis de aplicativo que oferecem esse serviço.

De acordo com a ciência, há outros fatores que podem ajudar você a continuar desfrutando da bebida sem precisar sofrer com a ressaca no dia seguinte.

Beber água

Quase nunca falha esse truque que você já experimentou na escola. Beber água ao mesmo tempo que toma vodka ou mezcal compensa a desidratação que o álcool causa assim que entra na corrente sanguínea.

Comer antes

Qualquer alimento que você consuma é metabolizado pelo seu corpo, o que pode ser traduzido como energia no mesmo. Ao contrário do que os médicos indicam, consumir alimentos ricos em gordura fará com que a absorção do álcool seja mais lenta.

O café da manhã forte é a parte mais importante do dia

Consumir alimentos ricos em gordura cedo pode ser pesado ou contraproducente para algumas pessoas, para isso existe uma alternativa que pode ser feita desde cedo.

Comer frutas e proteínas melhora o seu sistema digestivo para que você possa absorver o álcool de forma mais eficiente e, se você adicionar aveia, ovo e pão integral a isso, ajuda o seu sistema a eliminar as toxinas que o corpo não precisa.

Dançar durante a festa

Mover-se durante o consumo de álcool fará com que o seu metabolismo esteja ativo e que assim você possa sintetizar de melhor forma a tequila, cerveja, vodka ou o que estiver bebendo.