Ter mais dinheiro em 2024? Isso é o que você deve fazer para atrair a abundância, de acordo com o Feng Shui

O Ano Novo é perfeito para deixar o passado para trás e estabelecer novas metas. Por isso você deve se concentrar em tudo o que deseja e não conseguiu realizar no ano anterior. O Feng Shui oferece várias opções para começar o 2024 com o pé direito e para que a prosperidade reine em sua vida.

Se em 2023 você teve um ano caótico em termos de finanças ou não alcançou o objetivo desejado, você pode levar em consideração pequenos detalhes que farão a diferença para que o dinheiro não seja um problema neste Ano Novo.

A apenas alguns dias de terminar o 2023, avalie sua situação, o que deseja e atraia tudo de positivo com três rituais poderosos.

O que você deve fazer para não faltar dinheiro?

Limpeza e remoção de energia negativa

Certifique-se de que sua casa esteja limpa antes de iniciar o ano de 2024. Portanto, nos últimos dias, elimine a desordem e se livre de objetos indesejados. Para que a energia positiva possa fluir, limpe as portas, as janelas e mantenha-as abertas.

Limpeza Um lugar limpo atrai energia positiva (Freepik)

Além disso, você pode usar incensos ou defumadores de sândalo, mirra ou sálvia para purificar o espaço e eliminar a energia negativa acumulada.

Objetos de forma estratégica

Alguns objetos são perfeitos para atrair riqueza para sua casa e também dar um toque decorativo. Alguns deles podem ser plantas de dinheiro, como a árvore de jade, no canto sudeste da sua casa, ou a planta chinesa do dinheiro.

Plantas Escolha uma planta perfeita para atrair dinheiro (Freepik)

A iluminação é muito importante na sua casa, então mantenha a entrada principal cheia de luz e com uma decoração acolhedora que te faça sentir confortável.

Obtenha seu amuleto

Mantenha um amuleto perfeito para atrair dinheiro e leve-o consigo o tempo todo. Pode ser uma folha de louro guardada dentro da sua carteira, dentro da capa do seu celular ou carteira. Outra opção também seria uma figura de elefante, seja em sua casa como decoração ou algum acessório como pulseira ou colar.

Amuleto perfeito Dólar na carteira (Freepik)

Uma nota de US$ 1 também é outro dos amuletos que garantem a fortuna e a riqueza, devido à crença de que dinheiro atrai mais dinheiro. A melhor maneira de usá-lo é guardá-lo na carteira ou bolso dobrado e com a face para fora. Além disso, mantenha-a sempre com você.