Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 11 e 2

Acredite nas intuições e nas mensagens que podem chegar pelo acaso ou sinais. Algo importante será revelado.

Touro – Cartas 22 e 7

Negócios importantes ou acordos chegam e é preciso manter o foco. Leve os objetivos a diante e já não se perda mais nos medos e tristezas; bola pra frente.

Gêmeos – Cartas 3 e 29

Momento de se curar e superar as feridas do passado, principalmente as emocionais e conectadas a vida amorosa. Você consegue seguir em frente e se sentir muito melhor, encontrando a vitória em seu caminho.

Câncer – 16 e 6

Hora de ter mais otimismo e se apegar as alegrias da vida para melhorar a energia. Boas notícias chegam e é hora de aproveitar.