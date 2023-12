Relacionamento: 8 formas de avançar na intimidade com o parceiro em 2024

Apesar do carinho, respeito, amor e afeto dentro de um relacionamento, é importante se atentar para que a dinâmica do casal não se esfrie com o tempo. A fim de manter a chama acesa, é importante adotar alguns comportamentos no dia a dia. E, para o ano de 2024, vale iniciar com o pé direito na vida amorosa.

Apesar dos conflitos e problemas enfrentados dentro de uma relação, jamais deixe a resolução de lado. Converse com seu parceiro e procure resolver de prontidão, para evitar se tornar uma questão lá na frente. Entenda essa situação como algo normal, embora fora do campo da conformação.

“Ninguém entra em relacionamentos sérios esperando que ele falhe”, pontua a pós-doutora e especialista, Suzanne Degges-White, ao portal Psychology Today. “Muitas transições desenvolvimentistas são inevitáveis, mas ao escolher se comprometer a garantir um relacionamento saudável, acaba sendo satisfatório e pode oferecer certa proteção, bem como ajudar que você gerencie os ‘baixos’ inevitáveis que ocorrem.”

Verbalize todos os tipos de problemáticas, por meio da maturidade, para alcançar uma estabilidade e solidez na relação.Extraídos da mesma fonte, confira algumas formas de deixar o compromisso ainda mais forte.

Leia mais:

8 formas de avançar na intimidade com o parceiro em 2024

1. Desenvolva uma identidade de casal, mas não deixe suas paixões e identidade visual de lado.

2. Foque nos valores em comuns entre o casal e se desenvolvam nesta área.

3. Esteja disposto a tentar coisas novas.

4. Discuta abertamente as questões sexuais de intimidade.

5. Saiba lidar com as coisas pelas quais ambos não concordam, pois é algo completamente natural. Aprenda soluções para manobrar conflitos e trabalhar em cima de suas resoluções.

6. Celebre cada conquista de seu parceiro e saiba apoiá-lo quando ele falhar em seus objetivos.

7. Saiba respeitar o humor e a perspectiva do parceiro, sabendo identificar seus momentos. (Isso deve ocorrer de forma recíproca).

8. Aceite que ele pode mudar conforme o tempo - assim como você e seu relacionamento.