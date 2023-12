Perfumes femininos IMPORTADOS e MAIS ELOGIADOS de 2023

Com inúmeras fragrâncias lançadas em 2023, sejam importadas ou nacionais, fica difícil escolher qual foi a melhor entre elas. A disputa fica ainda mais acirrada quando perfumes lançados anteriormente também disputaram o topo dos preferidos entre as mulheres.

Para ajudar nesta seleção, você pode ter como base as dicas da youtuber Soraia Martins, que indica em seu canal ‘Cores e Aromas’ os seus perfumes importados mais elogiados de 2023.

Libre Le Parfum - Yves Saint Laurent (2022)

As notas de topo são: Gengibre, Açafrão, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Flor de Laranjeira e Lavanda. As notas de fundo são: Baunilha de Bourbon, Mel, Fava Tonka e Vetiver.

Idôle Now - Lancôme (2023)

A nota de topo é Rosa. A nota de coração é Orquídea. A nota de fundo é Baunilha.

L’Interdit Eau de Parfum Rouge Ultime - Givenchy (2023)

As notas de topo são: Flor de Laranjeira Tunisiana, Jasmim Sambac e Néroli tunisiano. As notas de coração são: Tuberosa Indiana e Semente de Cacau. As notas de fundo são: Ambroxan, Patchouli da Indonésia, Vetiver do Haiti e Tabaco.

Angels’ Share - By Killian (2020)

A nota de topo é Conhaque. As notas de coração são: Canela, Fava Tonka e Carvalho. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha e Sândalo.

Sakura - La Collection Privée Christian Dior (2018)

A nota de topo é Notas Verdes. As notas de coração são: Flor de Cereja Japonesa, Rosa, Jasmim e Hedione. As notas de fundo são: Mimosa, Violeta e Almíscar Branco.

Starlit Mandarin & Honey - Jo Malone London (2021)

Mandarina, Mel e Fava Tonka são suas notas.

