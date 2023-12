O que é ‘firedooring’? Comportamento de casal mais tóxico do que ‘love bombing’

Nas relações de casal, é importante estar atento a comportamentos tóxicos que nos roubam a paz, como o firedooring, que está se tornando cada vez mais comum.

Ao contrário de outros termos como ‘love bombing’, que se refere a pessoas que fazem ‘bombardeios de amor’ para conquistar alguém e depois deixam a pessoa iludida, ou o ‘ghosting’, que é desaparecer sem dizer nada da vida de alguém, este termo é menos popular, mas devemos estar alertas.

O que é o 'firedooring'?

De acordo com o portal ‘El Español’, o firedooring é usado em relacionamentos quando não há reciprocidade mútua, pois uma das pessoas só procura a outra quando precisa de algo específico.

Na verdade, a tradução do inglês é ‘porta de escape’ ou de emergência, no caso de incêndio, mas é usado no âmbito das relações interpessoais quando há um desequilíbrio entre o que é dado e o que é recebido, pois um dos membros só está envolvido quando lhe convém.

Não importa o quanto você queira, se o amor não for consistente, não é saudável nem real (Usuario/Unsplash)

E é que estas portas só se abrem pelo interior e não permitem a entrada do lado de fora, o que faz com que "uma pessoa tenha a liberdade de entrar e sair quando quiser, enquanto a outra fica presa, esperando que as coisas mudem", explica o meio citado.

Isso é muito desgastante porque constantemente estamos lidando com a incerteza da outra pessoa, o que nos faz duvidar do nosso valor, nos enche de ansiedade, inseguranças, nos torna emocionalmente dependentes e nos tornamos vítimas de migalhas de amor.

Essa dinâmica de vai e vem só o tornará emocionalmente dependente da outra pessoa (Freepik)

Em alguns casos, é inconsciente, mas também o firedooring pode ser feito conscientemente por uma das partes como um método de controle e manipulação, porque mantém vivas as esperanças da outra pessoa, impedindo que ela avance em sua vida, mas sem se comprometer totalmente.