O corte de cabelo curto que vai deixar você mais jovem e moderna aos 50 anos ou mais em 2024

Há mulheres que podem abrir mão de qualquer coisa, exceto do seu corte de cabelo curto. Nós entendemos isso e é porque as tendências de 2024 apontam para um grande sucesso dos cabelos curtos e charmosos.

Não é necessário aderir aos penteados longos e em camadas que também estão na moda, pois para aquelas que gostam de moda em poucos centímetros, também há alternativas.

O corte de cabelo curto que mais rejuvenesce em 2024 é o bob

Seja na versão clássica ou com a variação do franja, o corte de cabelo curto mais recomendado para 2024 é o bob ultra liso, que tem a característica de alongar visualmente nosso rosto.

Isso o torna perfeito para mulheres de todos os tipos de rosto, incluindo o redondo, pois a verticalidade ajuda a diminuir o volume das bochechas, que é o efeito que todas queremos alcançar.

Estende-se até abaixo do lóbulo da orelha e acima do queixo. Encaixa perfeitamente em mulheres com pouco cabelo, pois não é necessário ter uma cabeleira mega abundante para que fique bem. É fácil de manter, tem um visual elegante e rejuvenescedor.

Quanto mais liso e brilhante parecer, melhor será o impacto que o corte de cabelo curto bob para 2024 terá nos outros. Para isso, é importante hidratar bem o cabelo e fazer a manutenção regularmente.

“O ‘glass hair’ se adapta aos cortes bob e chop, que ditam as tendências de cabelo nesta temporada, sem camadas ou pontas, apenas um leve desfiado na parte da frente, como se fosse cortado com uma espada”, afirma a revista Harper’s Bazaar sobre este penteado que foi popularizado anos atrás pela cantora Dua Lipa.