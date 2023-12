O conselho para cada signo sobre o que deve evitar antes de terminar o ano se quiser ter boa sorte em 2024

Áries

Pare de estabelecer metas. É fundamental que você encontre sentido para sua vida com projetos e objetivos claros que lhe permitam focar e centrar-se, para que supere etapas e acumule satisfação, que o motivem a continuar com coragem e muita disciplina.

Touro

Não ter pensamento flexível. Recusar-se a abandonar determinados padrões e comportamentos só lhe trará frustração, conflitos e perda de oportunidades, pois você não consegue se adaptar às diferentes formas de ver a mesma questão em seu ambiente.

Gêmeos

Medo de falhar. Você não pode correr riscos porque acha que não vai dar certo. Tendem a envolvê-lo em resultados negativos e não positivos, e é por isso que você perde situações que podem catapultá-lo para outras que lhe proporcionam maiores benefícios.

Câncer

Evite a procrastinação. A má, pouca ou nenhuma gestão do tempo só produz atrasos e estresse que acabam afetando seu desempenho e produtividade, principalmente no trabalho. Atacar esse mau hábito permitirá que você aproveite ao máximo seu dia e suas responsabilidades.

Leão

Diga adeus à comparação. Em muitas ocasiões, comparar-se com os outros é crucial para saber o quão bem ou mal podemos estar fazendo algo, mas isso não deve ser uma constante na vida, porque devemos entender que cada um tem seus tempos, métodos e formas de viver, que diferir do seu.

Virgem

Pare de se comunicar. Uma coisa é ser reservado e outra é ser incapaz de expressar às pessoas em quem você mais confia algumas coisas que acontecem com você e que fazem você se sentir bem ou mal. Isso não apenas influencia seu relacionamento com todos, mas também isola você completamente.

Libra

Evite responsabilidades. Quando você começa a evitar todas aquelas ações que te comprometem, nas quais você se encarrega de fazer com que tudo funcione, além de não admitir seus erros, então você começa a criar rejeição no outro, porque eles não te veem como um pessoa competente.

Escorpião

Egocentrismo. Você pode ter muitos talentos e uma segurança interna de aço, mas você não é o umbigo do mundo, todos ao seu redor são tão importantes quanto você. Aprenda a ser um pouco mais empático e pare de colocar sempre os seus interesses acima dos dos outros.

Sagitário

Contenha seus sentimentos. Seja bom ou ruim, é importante externalizar o que você sente e pensa, pois caso contrário pode gerar uma montanha de dúvidas e suposições que possivelmente só estão acontecendo na sua cabeça. É por isso que é importante falar honestamente.

Capricórnio

Livre-se do pessimismo. Isso estagna, não permite que você veja onde errou e como aprender. Além disso, as energias positivas e tudo o que elas implicam não chegarão até você. Pensar sempre errado impede que você confie nos outros e enxergue oportunidades.

Aquário

A ingratidão. Não valorizar o que os outros fazem por você e pelas pessoas que você ama diz muito sobre as deficiências que você tem e nas quais deve trabalhar. Não é que você preste homenagem a todos, mas você reconhece quando os outros contribuem para a sua vida de uma forma muito significativa.

Peixes

Não gastar tempo com conhecimento. Ter informações lhe dará uma grande vantagem em todas as áreas da vida, recusar-se a recebê-las ou não se esforçar para obtê-las sempre o deixará no degrau mais baixo, dificultando emergir como deseja e, claro, frustrando você.

Com informações da revista Nueva Mujer