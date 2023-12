Inspirado numa sobremesa? Este perfume está roubando a atenção pelo seu aroma requintado e elegante

Um perfume de origem italiana chegou para invadir as penteadeiras das mulheres amantes de fragrâncias na próxima temporada de inverno, e é um fato que durante o clima frio, a única coisa que buscamos é um aroma quente, doce e até picante.

Poucos são os perfumes dos quais se pode dizer que conseguem capturar não apenas os corações, mas também as memórias daqueles que têm a oportunidade de sentir seu aroma, e é que, como bem menciona Carolina Herrera, estes podem ser uma arma para aquelas mulheres que buscam fazer de sua pessoa algo inesquecível, um acessório invisível que também fala sobre nós, sobre quem somos e o que buscamos projetar.

Katy Perry embaixadora de Dolce & Gabbana nas costas do Mediterrâneo Web (Web)

Com a chegada do outono, as notas de baunilha já começavam a aparecer, sendo uma constante nos looks das amantes de perfumes, mas o inverno acentua ainda mais essa necessidade de encontrar um aroma que consiga deixar uma marca sem perder a sensação de calor.

Isso foi alcançado pela famosa marca italiana Dolce & Gabbana, que não é apenas popular por suas roupas sofisticadas, mas também por serem os criadores de 'Light Blue', 'L'Imperatrice', 'The One', mas há um que eles adicionaram à sua lista que chama a atenção desde o seu frasco.

Dolce & Gabbana tem o perfume ideal para o inverno: é mais elegante e dura até 24 horas

Criado pelo mestre perfumista Oliver Cresp, natural de Grasse, sua fragrância é inspirada em uma famosa sobremesa italiana, o ‘panetone’, tudo isso depois de compartilhar um jantar com Stefano e Domenico, ficando fascinado pelos ingredientes do mesmo, que incluíam uma mistura de flor de laranjeira e baunilha, resultando em uma fragrância final para mulheres sedutoras e misteriosas.

O frasco também é uma obra de arte, pois trata-se de um vidro adornado de forma exclusiva com um ‘Sagrado Coração’ esculpido à mão por artesãos italianos, com a cereja do bolo sendo a tampa dourada que guarda cuidadosamente sua fragrância.