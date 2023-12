Feng Shui: 5 coisas proibidas e que não deve fazer no dia 1º, senão atrairá azar

Feng Shui: 5 coisas que atraem azar no dia 1º Feng Shui: 5 coisas que atraem azar no dia 1º (Foto: Unsplash)

Preparar a casa para receber o Ano Novo com essências, limpeza, flores e incenso; banhar-se com água de rosas ou casca de tangerina para a prosperidade; colocar na mesa frutas e mostrar comida abundante para que não falte dinheiro são alguns dos rituais que muitas pessoas costumam realizar antes do ano terminar.

A filosofia chinesa do Feng Shui também fala sobre algumas práticas que devem ser evitadas no dia 1º de janeiro de cada ano, pois afastam a boa sorte e a prosperidade.

A melhor solução é evitá-las, então vamos mostrar quais são para que você não cometa o erro:

Não se deve fazer limpeza

O Feng Shui aconselha evitar a limpeza e varrer a casa durante o primeiro dia do ano, pois acredita-se que isso pode varrer a boa sorte e a fortuna para longe do lar.

Em vez disso, recomenda-se fazer uma limpeza profunda antes do início do novo ano para se livrar da energia negativa acumulada e dar as boas-vindas à nova energia positiva.

Não se deve usar tesouras, facas e outros objetos afiados

Estes são considerados propícios para cortar a boa sorte e a prosperidade. Em vez disso, é recomendado preservar a integridade e a harmonia durante esse dia para assegurar um começo auspicioso.

Não se deve trabalhar

O Feng Shui também indica que não se devem realizar atividades de trabalho ou discussões intensas no primeiro dia do ano, pois isso está associado à atração de energias negativas e conflitos para o resto do ano.

Em vez disso, recomenda-se dedicar esse dia à reflexão, celebração e estabelecimento de intenções positivas para o ano que se inicia.

Não se deve emprestar dinheiro ou pagar dívidas

De acordo com a filosofia chinesa, não é recomendado emprestar dinheiro ou pagar dívidas no primeiro dia do ano, pois isso simboliza a perda de riqueza e prosperidade.

Em vez disso, recomenda-se realizar essas transações financeiras em datas posteriores para garantir o fluxo positivo de energia econômica.

Não quebrar objetos de vidro ou porcelana

Isso está associado com a quebra da harmonia e da boa sorte. É aconselhável ter cuidado e evitar situações que possam propiciar acidentes ou desequilíbrios durante esse dia.