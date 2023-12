Corte shaggy 2024: 10 estilos modernos e rejuvenescedores que serão tendência

Está procurando uma mudança de visual com personalidade? Não quer estilos curtos? O shaggy é a opção perfeita, além de ser o mais na moda entre as famosas.

Está incluído nos cortes de cabelo tendência da temporada porque fica bem em todos os tipos de rosto e proporciona uma imagem fresca e atual. Além disso, é muito fácil de pentear e manter no dia a dia e rejuvenesce a aparência como poucos.

Trata-se de um corte de cabelo em camadas onde elas criam uma espécie de degradê de cima para baixo, de forma que dá volume à parte superior da cabeça.

Para isso, começa-se com camadas curtas na coroa que vão se alongando à medida que o cabelo desce, sempre levando em consideração o formato do rosto.

Corte de cabelo shaggy longo

O corte shaggy em cabelos longos permite criar um degradê com muitas camadas sem perder qualidade no cabelo. Fica especialmente bom em cabelos com alguma textura, como os ondulados, e pode ser acompanhado por uma franja cheia como esta em rostos alongados para evitar que fiquem sem vida.

Corte de cabelo shaggy médio

Em cabelos médios também é possível criar um corte de cabelo shaggy, embora com um acabamento mais sutil e harmonioso do que em cabelos longos, já que o degradê será menos marcado. No entanto, podemos destacar o volume sobre a cabeça com camadas curtas para manter sua essência roqueira.

Corte de cabelo shaggy bob

Se você tem usado um bob de tendência há algum tempo, mas está procurando um estilo mais atual e com muita personalidade, é muito fácil mudar para esse híbrido. Combine o comprimento do bob com a estrutura em camadas e desfiado do shaggy, resultando em um corte fresco e cheio de movimento que adiciona uma vantagem ao bob clássico: uma manutenção muito simples no dia a dia.

Corte de cabelo shaggy encaracolado

O estilo shaggy fica especialmente bom em cabelos cacheados. Muitas vezes, é cortado a seco para verificar o acabamento real do cacho ao dar forma e obter um resultado perfeito. Quando se trata de um cabelo com muito volume, geralmente é desbastado nas laterais para reduzir o peso e evitar achatar o cacho. Assim, fica com um aspecto mais natural.

Corte de cabelo shaggy liso

Se você sente que seu cabelo liso está sem vida, sem forma ou nuances, esse corte em camadas será útil para renovar sua aparência e dar uma nova imagem a ele. As camadas darão uma nova estrutura que enquadrará o rosto e você se verá muito mais favorecida no espelho, além de mais rejuvenescida.

Corte de cabelo shaggy para cabelo fino

Os cabelos finos também podem se beneficiar muito desse corte em camadas, que permitirá ganhar textura e até mesmo uma sensação de maior densidade no cabelo. Além disso, se você adicionar nuances em forma de reflexos claros, como neste visual, conseguirá multiplicar esse efeito e obter uma invejável tendência de cabelo. Por essa razão e muitas outras, os cortes de cabelo shaggy são os mais adequados para cabelos finos.

Corte de cabelo shaggy pixie

Também chamado de shixie, porque combina o corte em camadas do shaggy com o comprimento característico do pixie, é ideal para emoldurar o rosto com um estilo confortável para o dia a dia e cheio de personalidade. Por ser ligeiramente mais longo que o pixie, pode ser necessário usar um secador para finalizá-lo, mas em troca ele oferecerá mais opções de penteados.

Corte de cabelo shaggy sem franja

Embora o vejamos muito com franja, o corte de cabelo shaggy também pode ser usado sem ela, uma opção ideal para rostos redondos e quadrados, pois permite uma sensação de alongamento do oval facial. Até mesmo uma opção intermediária, como a franja estilo cortina, aberta no meio da testa, seria apropriada para obter esse efeito.

Corte de cabelo shaggy lob

Esta variante chamada shaggy lob, que chega até os ombros com um corte estilo long bob, é apresentada como uma das escolhas mais adaptáveis que você pode considerar. Não só traz um toque de juventude e revitaliza a aparência com seu acabamento descontraído, mas também é favorecedora para todos os tipos de rostos.

Corte de cabelo shaggy shullet

Se você está procurando um toque andrógino e um corte shaggy com um toque ainda mais ousado, esta variante combina o estilo shaggy com o corte mullet, combinando o desfiado característico do primeiro com a forma do segundo. Esse estilo vai te favorecer se você tem um rosto oval, alongado ou em forma de coração.