As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta última sexta do ano, 29 de dezembro.

Sagitário

Você está muito estressado e tem que baixar um pouco a paciência porque no final do caminho quem é afetado é você e os outros ficam bem. O tarot avisa que não é um bom momento para conversar sobre divergências com seu parceiro, vocês dois estão muito confusos e o melhor é esperar a calma resolver.

Capricórnio

Se você não consegue mais encontrar uma forma de fazer seu parceiro entender que você não está disposto a fazer mais sacrifícios, apesar dos encontros e da família, é hora de pensar na separação. Será o melhor para nós dois.

Aquário

Você deve controlar as despesas nos próximos dias porque está surgindo uma situação com sua família que só você poderá resolver. O relacionamento de vocês passou por um momento difícil, mas tudo está começando a melhorar, então aproveite para reacender a paixão.

Peixes

A vida manda você ter cautela, mas também deixar fluir para que tudo saia como você espera. O tarot diz que você deve acertar as coisas com seu parceiro, não vale a pena ficar chateado e perder tempo por causa do ciúme. Aproveitem para estar juntos e se amarem com loucura e paixão.

Com informações da revista Nueva Mujer