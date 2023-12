As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta última sexta do ano, 29 de dezembro.

Leão

Hora de pensar em iniciar alguns estudos, para seu aprimoramento profissional. Não fique preso. Procure se mobilizar para se manter atualizado. Você também está numa fase em que já quer formalizar o relacionamento, quer constituir família. A convivência já fez com que entendessem que querem ficar juntos, agora vem a coisa formal.

Virgem

Estão chegando novas propostas de trabalho que você deve analisar para evitar tomar uma decisão da qual possa se arrepender. A estabilidade econômica de ambos os mantém em equilíbrio e até pensando em investir em imóveis para aumentar a família. Você está em uma boa fase sentimental.

Libra

Sua saúde ficará um pouco prejudicada, mas será temporária e a família vai te apoiar para que você melhore. Pense que a monotonia e a rotina afetam um relacionamento. Procure dar brilho e alegria ao seu parceiro de vez em quando e invente momentos de intimidade.

Escorpião

Você pode ter alguns contratempos devido a detalhes que foram esquecidos, mas isso será resolvido rapidamente. O tarot fala sobre o amor estável, incondicional, aquele que está pronto para se consolidar definitivamente, para que você esteja no caminho certo.

