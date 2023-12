As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta última sexta do ano, 29 de dezembro.

Áries

Nos próximos dias tente ao máximo se encher de boas energias e deixar esses conflitos de lado. Sua intuição é uma arma poderosa que você deve utilizar para saber quais são as intenções daquela pessoa com você e definir se há ou não seriedade no relacionamento.

Touro

Quando algo não funciona, perde-se o respeito e a confiança, o melhor é separar-se nas melhores condições. Será uma decisão difícil devido à época em que se encontra. O tempo o ajudará a esquecer e então você terá uma nova experiência que será a definitiva para estabilizar sua vida.

Gêmeos

Converse com aquela pessoa que você acha que poderia ser sua parceira, as coisas vão correr muito bem e ela tem perspectivas de futuro. O tarot lhe diz que confiança é o que deve existir em seu relacionamento neste momento para superar todos os obstáculos que surgiram em seu caminho.

Câncer

Existe a possibilidade de uma viagem em família que lhe permitirá desligar-se e refletir sobre tudo o que tem de fazer para se organizar. Serão também alguns dias cheios de emoção e ternura, pois você está iniciando um relacionamento com alguém que deseja algo muito sério com você.

Com informações da revista Nueva Mujer