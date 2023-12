Nesta semana, a lua cheia desbloqueou os números da sorte do dinheiro no horóscopo chinês. Veja:

Rato

Nascido nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

É possível que os sentimentos por uma pessoa próxima comecem a mudar, pois a proximidade e a atenção despertarão em você outras sensações que o farão questionar se deve ou não dar rédea solta ao que está sentindo. Número da sorte: 78.

Boi

Nascido nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

No meio de todo o stress que as festas de dezembro trazem, terá a oportunidade de encontrar um ponto de equilíbrio onde poderá descansar e recarregar as energias para começar o próximo ano muito motivado. Você ficará relaxado. Número da sorte: 100.

Tigre

Nascido nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Pode aparecer um relacionamento amoroso, será a sua oportunidade de confiar um no outro. Aproveite este palco maravilhoso, mas sempre com os pés no chão. Permita-se mudar alguns aspectos e sair da zona de conforto para vivenciar a pessoa amada. Número da sorte: 71.

Coelho

Nascido nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Será revelado um segredo de família que o deixará atordoado, mas sobretudo frustrado porque não poderá fazer nada para mudar a situação, a não ser dar apoio e tomar medidas para evitar que isso aconteça novamente. Será doloroso, mas será o início de melhorias na família. Número da sorte: 39.

Dragão

Nascido nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Não é bom ficar calado sobre o que te incomoda. Às vezes, sentimentos e desconfortos são mantidos em segredo por meio de suposições, o que só torna mais fácil a deterioração das coisas. Você usa esses dias de reaproximação para expressar o que sente. Número da sorte: 01.

Cobra

Nascido nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

O dinheiro diminuirá nas próximas semanas. Porém, você não ficará no zero, pois sempre terá um plano ao qual recorrer para progredir. Você é uma pessoa resiliente e com uma boa rede de contatos que lhe dará uma mão quando você precisar. Número da sorte: 03.

Cavalo

Nascido nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Você terá que reconsiderar para deixar esses sentimentos de culpa no passado e implementar outras atitudes que lhe permitam curar as feridas e se testar para que a cada dia você construa uma versão melhorada de si mesmo. Alcançarás. Número da sorte: 57.

Cabra

Nascido nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Tem umapessoa que vai te testar, vai fazer de tudo para que você perca a paciência, mas algumas de suas ações podem te machucar, até mesmo te decepcionar, mas a partir daí você terá que tirar as lições que este ano vai te deixar. Número da sorte: 24.

Macaco

Nascido nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Continue perseverante porque você não está quase nada longe de alcançar seu objetivo. Apoie-se em seus colegas ou companheiros de trabalho, que serão capazes de lhe dar opiniões justas e precisas sobre coisas que você não consegue ver. Você se sentirá orgulhoso de si mesmo. Número da sorte: 90.

Galo

Nascido nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

É hora de purificar o seu círculo próximo e tirar da sua vida todas aquelas pessoas que só vêm para te contar problemas, que não têm um dia vitorioso, que só passam o dia reclamando, pois suas más vibrações vão grudar em você como chiclete no sapato. Número da sorte: 12.

Cachorro

Nascido nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

No trabalho não faltarão oportunidades para você brilhar, se destacar e propor soluções fáceis e de baixo custo que resolverão muitos problemas que outros não conseguiram resolver. Você será levado em consideração e será compensado por tudo isso. Número da sorte: 44.

Porco

Nascido nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Não pense muito e execute a decisão que você tomou. Pode demorar um pouco, mas com o tempo você vai se acostumar. Você verá mudanças positivas ao longo das três primeiras semanas de janeiro, o que lhe dará muita satisfação. Número da sorte: 53.

Com informações do site Nueva Mujer