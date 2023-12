8 cores de unhas incríveis para arrasar no réveillon 2024

O Réveillon 2024 está próximo, e a escolha do look perfeito é crucial. Além de roupas e acessórios, não subestime o poder das unhas para completar seu visual de Ano Novo. Se está em dúvida sobre a cor do esmalte, não se preocupe! Apresentamos 8 opções de cores de unhas para você arrasar na virada.

1 - Branco brilhante: ilumine seu réveillon

Unhas brancas brilhantes/ reprodução

Se você escolheu o branco como a cor oficial do Réveillon, a dica é caprichar no brilho para garantir que o tom não se perca no visual. Um branco brilhante adiciona o toque perfeito à sua celebração.

2 - Prateado com glitter: clássico com um toque de glamour

Unhas prateadas com glitter/ reprodução

O prateado é uma escolha clássica para as festas de Réveillon, mas que tal dar um toque a mais de vida? Adicione doses generosas de glitter para um brilho extra e destaque nas suas unhas.

LEIA TAMBÉM: Cores de unhas que NÃO serão usadas em 2024 porque a farão parecer antiquada

3 - Azul holográfico: brilho futurista para a virada do ano

Unha azul holográfico/ reprodução

Nada como um bom esmalte holográfico para brilhar na virada do ano. Misture essa tendência com cores que combinam perfeitamente com looks brancos, como o azul, e entre no clima festivo.

4 - Arco-Íris: celebre com cores vibrantes

Unhas arco-íris/ reprodução

Representando todas as cores, o arco-íris é ideal para looks mais divertidos. Para equilibrar, escolha tons pastel e crie um visual animado e cheio de energia positiva.

5 - Rosa-brilhante: elegância com toque de brilho

Unhas rosa brilhante/ reprodução

Se você é fã de unhas rosas, adicione um toque de brilho para um visual impactante. O rosa brilhante combina perfeitamente com os looks brancos típicos do Réveillon.

6 - Francesinha brilhante: clássico com elegância

Unha francesinha brilhante/ reprodução

A francesinha é um clássico que nunca sai de moda. Para o Réveillon, adote esse estilo com um toque de brilho. Escolha cores neutras, como rosa e prata, para um visual chique e sofisticado.

7 - Mármore: ousadia com elegância

Unhas mármore/ reprodução

Se gosta de ousar, as unhas marmorizadas são a escolha perfeita. Para combinar com a atmosfera do Réveillon, experimente uma paleta de tons brancos, cinzas e azuis. Uma opção ousada e elegante.

8 - Dourado: glamour nas suas mãos

Unhas douradas/ reprodução

O dourado é sempre bem-vindo nos looks de Réveillon. Se optar por um visual mais sóbrio, leve esse tom glamuroso para suas unhas e adicione um toque brilhante ao seu estilo.

Mix de Tendências: a escolha versátil

Por que escolher apenas uma tendência quando pode ter um mix de cores, tons e estilos? Se a indecisão bater, opte por um mix que inclua branco, mármore, rosa e muito mais. Celebre a diversidade no seu visual de Réveillon.

Prepare-se para a virada do ano com estilo. Escolha a cor de unhas que mais combina com você e arrase na chegada de 2024!