Somente os de visão afiada podem identificar as cores reais das árvores de Natal na ilusão de ótica (Reprodução/Tombola)

Apesar de o Natal já ter passado, o clima festivo das luzes de pisca-pisca ainda permanece. Pensando nisso, trouxemos um teste perceptivo produzido pelo Tombola, compartilhado no portal Daily Star.

Os criadores afirmam que apenas os jogadores mais atentos podem resolvê-lo de modo ágil. Embora o período de comemoração tenha passado, o clima segue pairando nas casas.

A proposta é a seguinte: há duas árvores de Natal na figura, sendo necessário apontar suas verdadeiras cores. Observe bem a imagem abaixo:

Somente os de visão afiada podem identificar as cores reais das árvores de Natal na ilusão de ótica (Reprodução/Tombola)

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Não conseguiu identificar? Entenda:

As duas árvores são exatamente da mesma cor. Quando presentes com a ilusão de ótica, os elementos aparentam estar de cores diferentes. No entanto, se trata de um efeito ótico. A dupla de árvores são verdes.

Confira:

Somente os de visão afiada podem identificar as cores reais das árvores de Natal na ilusão de ótica (Reprodução/Tombola)

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Ilusão de ótica para os de alto QI: você tem 15 segundos para achar ‘RETRO’ na figura

Veja mais: Você tem 20 segundos para achar a numeração diferente dentre os ‘2898′ nesta imagem

Veja mais: Ilusão de ótica: somente quem tem olhos aguçados podem encontrar a palavra diferente em 5 segundos nesta imagem